Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, la financiera ligada a la AFA

La causa avanzó con nuevas imputaciones. Habían sido llamados a declaración indagatoria 21 personas y 17 empresas, entre ellas la madre de Vallejo. La investigación continúa para reconstruir el circuito del dinero y establecer las eventuales responsabilidades penales en caso de poder probarse un delito.

Ariel Vallejo, el empresario cercano a la AFA al que se lo investiga por presunto lavado de dinero. (Foto: Gentileza el litoral )

La detención de Ariel Vallejo

Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas quedó detenido por una decisión tomada por el magistrado Tomás Rodríguez Ponte, ante la existencia de riesgos procesales concretos. El juez se basó en las reiteradas faltas de no presentarse para temer la posibilidad de un intento de fuga.

Cómo comenzó la causa

Vallejo logró un estrecho vínculo con las autoridades del Fútbol argentino. Su empresa llegó a ser patrocinadora de la Liga Profesional y mantuvo relaciones comerciales con distintos clubes, además de su cercanía con Tapia.

La investigación principal tomó impulso a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), presentada en noviembre de 2025. En la causa, figura que a través de la billetera virtual Sur Finanzas PSP ( su empresa)circularon alrededor de $818.000 millones de los cuales nunca se pudo establecer sus movimientos totales.

Para peor, más sospechoso, algunas de las empresas o firmas utilizadas para "negocios o envío de fondos" no tendrían capacidad económica para justificar semejantes movimientos. También aparecieron contribuyentes que - al ser indagados - negaron haber realizado determinadas operaciones o haber autorizado el uso de sus datos.

Los allanamientos y las sospechas sobre el dinero

En febrero de 2026, la Justicia ordenó alrededor de 30 allanamientos en domicilios particulares y oficinas vinculados con Sur Finanzas. Durante los procedimientos, la Policía Federal secuestró teléfonos celulares, computadoras y documentación contable para reconstruir las operaciones y establecer el recorrido de los fondos. De allí surgieron otros nombres de personas imputadas y posibles pruebas de esos manejos que conformarían el lavado de dinero como un delito tipificado.

En paralelo, Vallejo quedó bajo la lupa en otras investigaciones relacionadas con presuntas maniobras cambiarias. Una de las hipótesis analiza el llamado “rulo financiero”, que habría consistido en adquirir dólares al tipo de cambio oficial para luego canalizarlos al mercado informal y obtener ganancias a partir de la brecha cambiaria.

Una de las casas de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo. (Foto Gentileza NA)

Cómo sigue la investigación tras la detención

La detención representa un nuevo avance en el expediente que tramita en Lomas de Zamora. La Justicia deberá determinar si existen elementos suficientes para sostener las sospechas y establecer las eventuales responsabilidades penales de Vallejo y de los demás imputados. Al mismo tiempo, los investigadores continuarán analizando documentación financiera, movimientos bancarios y operaciones realizadas mediante las sociedades vinculadas con la firma.