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Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, la financiera ligada a la AFA

La medida la tomó un juez de Lomas de Zamora ante las reiteradas faltas de Vallejo a los diferentes llamados de la Justicia para que declare. Se lo investiga por posible lavado de dinero en causas que son muy cercanas al manejo de fondos del fútbol argentino.

La justicia detuvo a Ariel Vallejo en una causa por presunto lavado de dinero (Foto: Gentileza NA)

La justicia detuvo a Ariel Vallejo en una causa por presunto lavado de dinero (Foto: Gentileza NA)

La Justicia detuvo a Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas y cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero. La medida fue ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, quien consideró que el empresario había mentido sobre su domicilio y no se había presentado en el juzgado como debía hacerlo mensualmente.

Leé también La Justicia pidió la detención de Ariel Vallejo, el financista dueño de "Sur Finanzas" y vinculado a la AFA
La Justicia pidió la detención de Ariel Vallejo, el financista cercano a Chiqui Tapia y la AFA

Quién es Ariel Vallejo y por qué lo investigan

Vallejo es un financista que construyó su negocio a través de Sur Finanzas, una empresa que ganó protagonismo por sus vínculos con el fútbol argentino y sus operaciones con distintos clubes. Su cercanía con Tapia le permitió ampliar sus relaciones comerciales dentro del ambiente futbolístico.

La investigación busca determinar el origen de cientos de miles de millones de pesos que circularon por la billetera virtual vinculada a la financiera. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había alertado sobre movimientos por aproximadamente $818.000 millones y sospechas de operaciones incompatibles con la capacidad económica declarada por algunos de los usuarios.

En el expediente también se investigan presuntas maniobras de evasión impositiva y lavado de activos, además de operaciones financieras vinculadas con clubes de fútbol.

La causa avanzó con nuevas imputaciones. Habían sido llamados a declaración indagatoria 21 personas y 17 empresas, entre ellas la madre de Vallejo. La investigación continúa para reconstruir el circuito del dinero y establecer las eventuales responsabilidades penales en caso de poder probarse un delito.

Ariel Vallejo, el empresario cercano a la AFA al que se lo investiga por presunto lavado de dinero. (Foto: Gentileza el litoral )

Ariel Vallejo, el empresario cercano a la AFA al que se lo investiga por presunto lavado de dinero. (Foto: Gentileza el litoral )

La detención de Ariel Vallejo

Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas quedó detenido por una decisión tomada por el magistrado Tomás Rodríguez Ponte, ante la existencia de riesgos procesales concretos. El juez se basó en las reiteradas faltas de no presentarse para temer la posibilidad de un intento de fuga.

Cómo comenzó la causa

Vallejo logró un estrecho vínculo con las autoridades del Fútbol argentino. Su empresa llegó a ser patrocinadora de la Liga Profesional y mantuvo relaciones comerciales con distintos clubes, además de su cercanía con Tapia.

La investigación principal tomó impulso a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), presentada en noviembre de 2025. En la causa, figura que a través de la billetera virtual Sur Finanzas PSP ( su empresa)circularon alrededor de $818.000 millones de los cuales nunca se pudo establecer sus movimientos totales.

Para peor, más sospechoso, algunas de las empresas o firmas utilizadas para "negocios o envío de fondos" no tendrían capacidad económica para justificar semejantes movimientos. También aparecieron contribuyentes que - al ser indagados - negaron haber realizado determinadas operaciones o haber autorizado el uso de sus datos.

Los allanamientos y las sospechas sobre el dinero

En febrero de 2026, la Justicia ordenó alrededor de 30 allanamientos en domicilios particulares y oficinas vinculados con Sur Finanzas. Durante los procedimientos, la Policía Federal secuestró teléfonos celulares, computadoras y documentación contable para reconstruir las operaciones y establecer el recorrido de los fondos. De allí surgieron otros nombres de personas imputadas y posibles pruebas de esos manejos que conformarían el lavado de dinero como un delito tipificado.

En paralelo, Vallejo quedó bajo la lupa en otras investigaciones relacionadas con presuntas maniobras cambiarias. Una de las hipótesis analiza el llamado “rulo financiero”, que habría consistido en adquirir dólares al tipo de cambio oficial para luego canalizarlos al mercado informal y obtener ganancias a partir de la brecha cambiaria.

Una de las casas de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo. (Foto Gentileza NA)

Una de las casas de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo. (Foto Gentileza NA)

Cómo sigue la investigación tras la detención

La detención representa un nuevo avance en el expediente que tramita en Lomas de Zamora. La Justicia deberá determinar si existen elementos suficientes para sostener las sospechas y establecer las eventuales responsabilidades penales de Vallejo y de los demás imputados. Al mismo tiempo, los investigadores continuarán analizando documentación financiera, movimientos bancarios y operaciones realizadas mediante las sociedades vinculadas con la firma.

En pocas palabras

  • Detuvieron a Ariel Vallejo: El dueño de Sur Finanzas fue arrestado por presunto lavado de dinero.
  • Investigación judicial: Se lo acusa de faltar a citaciones y mentir sobre su domicilio.
  • Vínculos con el fútbol: La financiera y Vallejo estarían ligados al manejo de fondos de la AFA.
Resumen generado por Thinkindot AI
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