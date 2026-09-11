Investigan a Claudio "Chiqui" Tapia por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal solicitó en total 20 medidas de prueba para reconstruir la evolución patrimonial, económica y financiera del titular del CEAMSE. La denuncia también señala que Tapia declaró ingresos anuales por $100.233.144 por su función en el organismo, con una dedicación de 15 horas semanales.

El CEAMSE. Por el manejo de fondos y su situación patrimonial, "Chiqui" Tapia tiene una imputación por parte del fiscal Pollicita. (Foto: CEAMSE)

El factor "Tofoni" en la denuncia contra "Chiqui" Tapia

Guillermo Tofoni es quien presentó la denuncia que originó esta causa contra Claudio “Chiqui” Tapia. Es un empresario y dueño de World Eleven, una compañía que durante años tuvo un contrato con la AFA para organizar partidos amistosos de la Selección argentina. Ese vínculo contractual fue dado de baja durante la gestión de Tapia al frente de la AFA. A partir de entonces, Tofoni presentó distintas denuncias contra dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

En este caso puntual, Tofoni denunció a Tapia por presunto enriquecimiento ilícito a partir de su actividad como funcionario del CEAMSE, y no por su cargo en la AFA. Tapia integra el organismo desde 2014: primero fue vicepresidente y, desde 2024, ocupa la presidencia.

El empresario analizó las declaraciones juradas patrimoniales de Tapia y sostuvo que entre 2017 y 2024 hubo un crecimiento de aproximadamente 1.000% en su liquidez. Según la denuncia, Tapia pasó de declarar en 2017 cuatro propiedades, un vehículo y unos $1,5 millones, a informar en 2024 más de $1.002 millones depositados en bancos, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro, según la valuación declarada.

Tofoni presentó su análisis económico y patrimonial en la Justicia para que el titular del CEAMSE y de la AFA explique si se corresponde con los ingresos legales declarados durante ese período. En un primer momento, un tribunal de la Ciudad se declaró incompetente, por eso, la causa pasó al fuero federal y tomó un nuevo impulso.

El fiscal Gerardo Pollicita, que investiga el presunto delito de enriquecimiento ilícito de Claudio "Chiqui" Tapia por su desempeño en el CEAMSE. (Foto: Gentileza VOSF)

La acción del fiscal Pollicita

La causa federal recayó en el juez Ariel Lijo. El magistrado, en otra causa por los contratos con la AFA y los partidos de la albiceleste, sobreseyó al empresario Tofoni que ahora denunció a Tapia.

El fiscal de instrucción es Gerardo Pollicita quien solicitó una batería de medidas. Tiene como objetivo determinar el origen y evolución de los bienes de Tapia. Entre ellas, pidió acceder a sus declaraciones juradas, información fiscal y bancaria, cuentas, propiedades y otros movimientos patrimoniales.

El fiscal también pretende conocer sus ingresos y gastos para establecer si existe una diferencia que no pueda ser explicada por sus actividades declaradas.

Tiempos de gloria. Tapia regresa en el vuelo charter a la Argentina con la Copa del Mundo que la Scaloneta y Leo Messi ganaron merecidamente en Qatar 2022. (Foto: Cuenta de X de Tapia)

La AFA está fuera del caso, pero dentro de la investigación

De nuevo, hay que recordar que Tofoni tuvo una relación intensa en materia comercial con la selección. Arregló muchos de sus partidos internacionales. Pero el fiscal ahora quiere saber más datos del presidente de la AFA. En concreto, el objetivo es el mismo: tener un reporte completo de la evolución patrimonial de Tapia y ver si hay algún ilícito que pueda haber cometido.

A la Asociación del Fútbol Argentino le pide información sobre los ingresos que Tapia percibió de la entidad y la documentación vinculada con su situación económica. El objetivo es determinar qué ingresos tuvo durante el período investigado y contrastarlos con la evolución de su patrimonio. Pero no solo "fue" por información a la AFA.

A la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) le solicitó sus declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, con sus anexos y documentación complementaria. Y también, curso pedidos similares al Banco Central, Caja de Valores, Comisión Nacional de Valores, UIF, ANSES y registros de propiedades, automotores, aeronaves y embarcaciones, para tener una radiografía completa de su evolución patrimonial.

Una vez que recolecte y analice todo ese conjunto de documentos, la fiscalía determinará si existen elementos suficientes para avanzar en una acusación por enriquecimiento ilícito contra Claudio "Chiqui" Tapia.