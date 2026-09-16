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La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Chiqui Tapia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

El juez federal Ariel Lijo autorizó los pedidos del fiscal Gerardo Pollicita para analizar los bienes, ingresos y movimientos financieros del presidente de la AFA, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su función en el Ceamse.

El juez federal Ariel Lijo autorizó los pedidos del fiscal Gerardo Pollicita para analizar los bienes

El juez federal Ariel Lijo autorizó los pedidos del fiscal Gerardo Pollicita para analizar los bienes, ingresos y movimientos financieros del presidente de la AFA. (Foto: archivo)

El juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas destinadas a reconstruir la situación patrimonial de Claudio “Chiqui” Tapia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente se centra en su actividad como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), donde representa a la provincia de Buenos Aires, y no en su cargo como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, presentó la denuncia que derivó en la medida judicial contra los periodistas. (Foto: archivo).

La decisión respondió al pedido presentado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien había impulsado formalmente la investigación y solicitado una veintena de medidas para establecer la evolución de los bienes, ingresos y movimientos financieros de Tapia. El magistrado aprobó el paquete de diligencias este miércoles.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien cuestionó la evolución patrimonial de Tapia durante el período comprendido entre 2016 y 2025.

Chiqui Tapia bajo investigación: la Justicia ordenó medidas para revisar su patrimonio. (Foto: archivo)

Chiqui Tapia bajo investigación: la Justicia ordenó medidas para revisar su patrimonio. (Foto: archivo)

Qué información buscará la Justicia

Entre las medidas autorizadas figura el levantamiento de los secretos fiscal y bancario de Tapia. También se solicitarán sus declaraciones juradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), además de información sobre propiedades y otros bienes registrados a su nombre.

El Banco Central deberá aportar datos relacionados con cuentas bancarias, plazos fijos, préstamos y tarjetas. A su vez, la Unidad de Información Financiera (UIF) fue requerida para informar sobre eventuales operaciones sospechosas, mientras que la Comisión Nacional de Valores (CNV) deberá aportar información vinculada con operaciones en el mercado de capitales.

El juzgado también requirió información a más de 20 plataformas de intercambio de criptomonedas para determinar si existen billeteras virtuales vinculadas con Tapia.

En paralelo, organismos públicos de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires deberán entregar las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el dirigente, incluidos sus anexos reservados.

El Ceamse, por su parte, fue intimado a presentar el legajo laboral completo de Tapia y un informe sobre los ingresos que percibió durante su desempeño en el organismo.

El pedido de información a la Conmebol

La investigación también contempla la actividad de Tapia dentro de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). En ese marco, el juzgado solicitó documentación sobre los cargos que ocupó el dirigente, los períodos correspondientes y los ingresos que recibió por esas funciones.

La medida busca incorporar al expediente información que permita contrastar sus fuentes de ingresos con la evolución de su patrimonio.

La investigación también contempla la actividad de Tapia dentro de la Conmebol. (Foto: archivo)

La investigación también contempla la actividad de Tapia dentro de la Conmebol. (Foto: archivo)

La fiscalía también había solicitado información sobre eventuales funciones de Tapia en la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), además de datos relacionados con cargos, períodos e ingresos derivados de esas actividades.

Por qué la causa está vinculada con el Ceamse

El expediente se concentra en el rol de Tapia como funcionario público del Ceamse. El organismo es una empresa pública interjurisdiccional encargada de la gestión de los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Tapia integró el directorio del organismo desde 2016. Hasta 2024 se desempeñó como vicepresidente en representación de la Ciudad de Buenos Aires y desde enero de 2025 ocupa la presidencia en representación de la provincia de Buenos Aires, según la documentación incorporada a la causa.

Su condición de funcionario público es la que permite que la investigación avance bajo la figura penal de enriquecimiento ilícito. La presidencia de la AFA, que Tapia ejerce ad honorem, no es el cargo que origina esta investigación.

En pocas palabras

  • Justicia investiga: El juez Ariel Lijo autorizó medidas para analizar bienes y finanzas de Claudio “Chiqui” Tapia.
  • Causa por enriquecimiento: La investigación se centra en su rol en el Ceamse, no en la AFA.
  • Pedido fiscal: El fiscal Gerardo Pollicita solicitó medidas para reconstruir su patrimonio, incluyendo secreto bancario y fiscal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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