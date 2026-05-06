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La Justicia pidió la detención de Ariel Vallejo, el financista titular de "Sur Finanzas" y vinculado a la AFA

Debía presentarse esta mañana a declarar ante el juez Armella pero no apareció por el juzgado. La fiscal Incardona solicitó su captura.

La Justicia pidió la detención de Ariel Vallejo

La Justicia pidió la detención de Ariel Vallejo, el financista cercano a "Chiqui" Tapia y la AFA

La causa por presunto lavado de dinero que involucra al financista Ariel Vallejo sumó un giro clave este miércoles. La fiscal Cecilia Incardona pidió su detención y la de su madre, Graciela Vallejo, luego de que no se presentaran a la indagatoria para la que habían sido citados.

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El expediente está a cargo del juez federal Luis Armella, quien advirtió que si no se presentan este viernes a primera hora, ordenará sus detenciones.

Sospechas de lavado y vínculos con el fútbol

La investigación apunta a una presunta asociación ilícita dedicada a la intermediación financiera ilegal y al lavado de dinero, con operaciones que habrían pasado por la Asociación del Fútbol Argentino y distintos clubes. Según la hipótesis judicial, Vallejo encabezaba la estructura a través de Sur Finanzas y otras sociedades vinculadas.

Días atrás, el Banco Central de la República Argentina le aplicó una multa de $5.400 millones por irregularidades en una casa de cambio, que habría funcionado como intermediaria en maniobras con dólar blue por unos US$25 millones. La falta de trazabilidad de esas operaciones es uno de los puntos centrales del caso.

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Transferencias millonarias y clubes involucrados

La causa también se originó tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó movimientos por más de $818.000 millones a través de plataformas vinculadas a la financiera, con participación de monotributistas sin capacidad económica y empresas presuntamente apócrifas.

Entre las operaciones bajo sospecha figuran transferencias hacia clubes del fútbol argentino, como San Lorenzo de Almagro, que habría recibido financiamiento a cambio de ceder derechos de televisión como garantía.

Para la fiscalía, este tipo de maniobras podría evidenciar un mecanismo de desvío de fondos mediante estructuras formales.

Avanza la investigación judicial

El juez Luis Armella ordenó la inhibición general de bienes y el congelamiento de cuentas de los imputados, mientras avanzan las indagatorias de una quincena de personas acusadas de integrar la organización.

“La investigación llevada a cabo en autos permitió identificar la existencia de una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas mediante esquemas de financiamiento usurario y otras maniobras económicas irregulares, operada a través del denominado grupo Sur Finanzas, bajo la dirección de Maximiliano Vallejo y con la participación coordinada de diversos colaboradores que cumplían funciones diferenciadas dentro de la organización”, dice la resolución a la que tuvo acceso La Nación.

La investigación también incluye maniobras financieras irregulares con clubes como Club Atlético Banfield, Argentinos Juniors y Club Atlético Temperley. Con este escenario, la Justicia busca determinar el rol de Vallejo y el origen de los fondos en una causa que podría tener fuerte impacto en el fútbol argentino.

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