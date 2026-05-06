La Justicia pidió la detención de Ariel Vallejo, el financista titular de "Sur Finanzas" y vinculado a la AFA

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Transferencias millonarias y clubes involucrados

La causa también se originó tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó movimientos por más de $818.000 millones a través de plataformas vinculadas a la financiera, con participación de monotributistas sin capacidad económica y empresas presuntamente apócrifas.

Entre las operaciones bajo sospecha figuran transferencias hacia clubes del fútbol argentino, como San Lorenzo de Almagro, que habría recibido financiamiento a cambio de ceder derechos de televisión como garantía.

Para la fiscalía, este tipo de maniobras podría evidenciar un mecanismo de desvío de fondos mediante estructuras formales.

Avanza la investigación judicial

El juez Luis Armella ordenó la inhibición general de bienes y el congelamiento de cuentas de los imputados, mientras avanzan las indagatorias de una quincena de personas acusadas de integrar la organización.

“La investigación llevada a cabo en autos permitió identificar la existencia de una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas mediante esquemas de financiamiento usurario y otras maniobras económicas irregulares, operada a través del denominado grupo Sur Finanzas, bajo la dirección de Maximiliano Vallejo y con la participación coordinada de diversos colaboradores que cumplían funciones diferenciadas dentro de la organización”, dice la resolución a la que tuvo acceso La Nación.

La investigación también incluye maniobras financieras irregulares con clubes como Club Atlético Banfield, Argentinos Juniors y Club Atlético Temperley. Con este escenario, la Justicia busca determinar el rol de Vallejo y el origen de los fondos en una causa que podría tener fuerte impacto en el fútbol argentino.