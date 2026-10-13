La Fiscalía pidió ampliar los informes sobre los ingresos de "Chiqui" Tapia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Qué investiga la Justicia

La causa comenzó en septiembre, a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni. En ese expediente, el juez Lijo ya dispuso solicitar información a la CONMEBOL sobre los cargos e ingresos del dirigente.

La investigación se concentra en el rol de Tapia como funcionario público del Ceamse. El organismo es una empresa pública interjurisdiccional encargada de la gestión de los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba para ampliar la información sobre los ingresos de Chiqui Tapia. (Foto: archivo).

Tapia integró el directorio del organismo desde 2016. Hasta 2024 se desempeñó como vicepresidente en representación de la Ciudad de Buenos Aires y desde enero de 2025 ocupa la presidencia en representación de la provincia de Buenos Aires, según la documentación incorporada a la causa.

Su condición de funcionario público es la que permite que la investigación avance bajo la figura penal de enriquecimiento ilícito. La presidencia de la AFA, que Tapia ejerce ad honorem, no es el cargo que origina esta investigación.