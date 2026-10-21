Diputados ya comenzó con el debate para tratar la ley de tierras, discapacidad y morosidad

Cerca de las 16.30, la Cámara baja aprobó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada con la incorporación del artículo que vuelve a poner límites a la compra de tierras por parte a los extranjeros. La iniciativa resultó aprobada con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones y debido a las modificaciones del proyecto, deberá volver al Senado para ratificar los cambios ingresados.

Diputados vota la emergencia en Discapacidad

El debate de la ley de Prórroga de la Emergencia en Discapacidad llevará más de 4 horas y media, dado que además de 20 minutos de lectura de los dos dictámenes en debate, participarán 25 oradores, a los que se les sumarán el cierre de los jefes de bloques.

La maratónica sesión de Diputados culminará con los proyectos de morosidad crediticia, que lleva varias semanas de debate en comisiones luego de que el Gobierno rechazara medidas propuestas por la oposición.

Se trata de varios proyectos presentados por la oposición que proponen intervenir hasta que el propio Estado ayude a la refinanciación otorgada por entidades financieras y fintech. El oficialismo, en tanto, buscará que se vote su propio dictamen de mayoría, en el que se limita crear un régimen que regule la publicidad engañosa y controle las tasas de interés que se cobran en los créditos entre particulares.

El debate del proyecto de inviolabilidad de propiedad privada

Este nuevo proyecto fue presentado por el Ejecutivo con modificaciones al texto que ya había logrado media sanción del Senado, el 7 de agosto de 2026, tras retirar de urgencia el polémico capítulo que flexibilizaba la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Ahora, el proyecto vuelve a ser tratado luego de haber quedado paralizado varias semanas en comisión de Diputados y posteriormente a la polémica desatada por un fallo de la Corte Suprema que avaló y después rechazó el artículo del DNU 70/23 que derogaba la ley que establecía los límites del 15% a la extranjerización de tierras.

Finalmente, este miércoles el Gobierno espera que Diputados vote la ley tras la incorporación de un nuevo artículo que ahora elimina el que derogaba la ley de Tierras en el DNU 70/23.

Así, la ley de tierras se vuelve a debatir una semana después de la frustrada sesión especial que había convocado la oposición para rechazar el DNU 70/23 completo.

Se estima que el debate de la ley de inviolabilidad de Propiedad Privada llevará alrededor de 5 horas, teniendo en cuenta que se anotaron 25 oradores con un tiempo de 5 minutos cada diputado, sumados a las presentaciones de los autores de las dos propuestas en pugna, y el cierre de los jefes de bloques.

Luego, la sesión continuará con el debate del proyecto que crea sistemas de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y de sus ingredientes farmacéuticos activos, debate que no llevaría más de 25 minutos, según lo previsto.

Otro proyecto pendiente es la modificación al Código Penal que aumenta las penas para delitos de "vandalismo rural", un debate cuya duración se estima en 2 horas 27 minutos.

Luego, lo seguirá el proyecto del oficialismo para transferir de manera gratuita inmuebles del Estado nacional a la provincia del Chaco, que llevará apenas 10 minutos para la votación.