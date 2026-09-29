Diputados avanzó con tres proyectos distintos para enfrentar el endeudamiento y la morosidad

Qué propone el oficialismo

La iniciativa impulsada por el oficialismo se concentra en la prevención del sobreendeudamiento y en mejorar la información disponible para quienes acceden a créditos.

El proyecto establece un marco de transparencia para las operaciones de financiamiento al consumo, promueve herramientas de educación financiera y apunta a fortalecer los mecanismos de información durante todas las etapas de contratación de créditos.

Entre otros aspectos, incorpora disposiciones sobre consentimiento digital informado, prevención de fraudes en entornos digitales, acceso a perfiles de riesgo crediticio y portabilidad de préstamos. También obliga a que las entidades financieras informen de manera diferenciada los impuestos que impactan sobre el costo final de la financiación.

La Libertad Avanza, junto al PRO y parte de la UCR, logró reunir las firmas necesarias para quedarse con el despacho de mayoría. (Foto: @DiputadosAR)

La propuesta de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica

El principal proyecto opositor propone declarar la emergencia por sobreendeudamiento de personas humanas durante 180 días y crear un Régimen Especial de Regularización y Alivio Financiero.

La iniciativa contempla la reestructuración de deudas de consumo, la eliminación total de los intereses punitorios y planes de pago con cuotas que no superen el 30% de los ingresos del deudor.

Además, prevé la suspensión de embargos, cobranzas extrajudiciales, nuevos reportes negativos y otros mecanismos de presión sobre quienes ingresen al régimen.

El proyecto también fija límites para las tasas de interés, incorpora medidas de protección para usuarios de tarjetas de crédito y préstamos personales y establece restricciones a las prácticas de cobranza consideradas abusivas.

Podrán adherirse quienes registren atrasos de al menos 60 días y destinen una parte significativa de sus ingresos familiares al pago de obligaciones financieras.

Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica avanzaron con una propuesta propia. (Foto: @DiputadosAR)

El proyecto de Argentina Federal

La tercera alternativa propone declarar la Emergencia Social y Económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros por el plazo de un año, con posibilidad de extenderla por otro período similar.

Entre sus puntos centrales figura la creación de un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal destinado a facilitar la refinanciación y reestructuración de deudas de consumo.

La iniciativa también establece límites para las tasas de interés y prevé que puedan acceder al programa personas cuyos ingresos no superen los diez salarios mínimos, vitales y móviles.

Cruces durante el debate

El debate en comisión se extendió durante casi cuatro horas y comenzó con exposiciones de Nicolás Ferro, superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, y Alejandro Guillermo Henke, vicepresidente del Banco Nación, ambos invitados por el oficialismo.

Al defender uno de los dictámenes de minoría, el diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, explicó que el alcance del régimen que impulsan UP y la Coalición Cívica “está orientado realmente a los que tienen la soga al cuello”.

Juliano reconoció que el acuerdo entre los bloques opositores “no fue fácil” y señaló que “dejamos un montón de iniciativas de lado”.

Por su parte, la diputada de LLA, Silvana Giudici, defendió el dictamen de mayoría y sostuvo que apunta a “mirar al futuro y ser capaces de no aplicar parches, que terminen no solo enajenado el futuro sino provocando la caída, el quiebre, de nuestro sistema financiero”.

Según la diputada, la iniciativa oficialista busca aportar “transparencia, control y previsibilidad a las herramientas financieras”.

Según los datos expuestos durante el debate, alrededor de 20 millones de personas mantienen actualmente deudas, principalmente con bancos y billeteras virtuales. De ese total, casi 6 millones se encuentran en situación de morosidad, con más de tres meses de atraso en sus pagos.