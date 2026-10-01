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Diputados: la oposición llamó a sesión por el DNU 70 y para debatir sobre discapacidad y morosidad

Será el 15 de octubre con el objetivo de tratar, entre otras iniciativas, la restitución de las restricciones a la venta de tierras a extranjeros tras un reciente fallo de la Corte Suprema.

Bloques de la oposición solicitaron una sesión especial para el 15 de octubre. (Foto: @DiputadosAR)

Bloques de la oposición solicitaron una sesión especial para el 15 de octubre. (Foto: @DiputadosAR)
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El pedido fue presentado por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, la izquierda y Provincias Unidas. La convocatoria se produjo luego de que la Corte Suprema dejara vigente el artículo 154 del DNU 70/23, que eliminó las restricciones establecidas por la ley de tierras.

La sesión tiene como fin debatir proyectos relacionados con la emergencia en discapacidad, el endeudamiento familiar y la restitución de la ley de tierras. (Foto: @DiputadosAR)

La sesión tiene como fin debatir proyectos relacionados con la emergencia en discapacidad, el endeudamiento familiar y la restitución de la ley de tierras. (Foto: @DiputadosAR)

Los temas incluidos en el temario

Entre los proyectos que la oposición busca llevar al recinto figura la prórroga de la emergencia en discapacidad, una iniciativa que ya cuenta con distintos dictámenes en la Cámara baja.

También forma parte de la agenda el proyecto sobre morosidad y endeudamiento familiar. En este caso, el oficialismo logró imponer el dictamen de mayoría durante el tratamiento en comisión, aunque el tema reúne interés de distintos sectores parlamentarios.

Además, los bloques impulsores de la sesión intentarán avanzar con el rechazo del DNU 70/23 y la recuperación del régimen que establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El impacto del fallo de la Corte Suprema

La convocatoria adquirió relevancia luego del reciente pronunciamiento de la Corte Suprema, que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/23.

Esa disposición había derogado aspectos centrales de la ley de tierras y eliminó los límites existentes para la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. A partir de ese fallo, distintos bloques de la oposición impulsaron la discusión parlamentaria para restituir la normativa anterior.

La búsqueda del quórum

Para que la sesión pueda realizarse, la oposición deberá reunir un quórum de 129 diputados. La inclusión de los proyectos sobre discapacidad y endeudamiento familiar formó parte de los acuerdos alcanzados entre los distintos espacios que promovieron la sesión especial.

Una vez abierto el debate, cada iniciativa requerirá las mayorías correspondientes para avanzar en el recinto.

Para que la sesión pueda realizarse, la oposición deberá reunir un quórum de 129 diputados. (Foto: archivo)

Para que la sesión pueda realizarse, la oposición deberá reunir un quórum de 129 diputados. (Foto: archivo)

La sesión fue convocada para el 15 de octubre y concentrará el tratamiento de tres temas que ya fueron discutidos en distintas instancias legislativas durante los últimos meses.

En pocas palabras

  • Diputados: La oposición convocó a sesión especial para el 15 de octubre para tratar temas urgentes.
  • Temas clave: Se debatirán la emergencia en discapacidad, el endeudamiento familiar y la restitución de la ley de tierras.
  • Fallo de la Corte: La sesión se da tras la decisión de la Corte Suprema sobre el DNU que eliminó restricciones a la venta de tierras a extranjeros.
Resumen generado por Thinkindot AI
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