Diputados: la oposición llamó a sesión por el DNU 70 y para debatir sobre discapacidad y morosidad

Además, los bloques impulsores de la sesión intentarán avanzar con el rechazo del DNU 70/23 y la recuperación del régimen que establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El impacto del fallo de la Corte Suprema

La convocatoria adquirió relevancia luego del reciente pronunciamiento de la Corte Suprema, que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/23.

Esa disposición había derogado aspectos centrales de la ley de tierras y eliminó los límites existentes para la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. A partir de ese fallo, distintos bloques de la oposición impulsaron la discusión parlamentaria para restituir la normativa anterior.

La búsqueda del quórum

Para que la sesión pueda realizarse, la oposición deberá reunir un quórum de 129 diputados. La inclusión de los proyectos sobre discapacidad y endeudamiento familiar formó parte de los acuerdos alcanzados entre los distintos espacios que promovieron la sesión especial.

Una vez abierto el debate, cada iniciativa requerirá las mayorías correspondientes para avanzar en el recinto.

Para que la sesión pueda realizarse, la oposición deberá reunir un quórum de 129 diputados. (Foto: archivo)

La sesión fue convocada para el 15 de octubre y concentrará el tratamiento de tres temas que ya fueron discutidos en distintas instancias legislativas durante los últimos meses.