Morosidad y discapacidad: por qué el Gobierno cambió de estrategia y decidió dar quorum en Diputados

Los números de la oposición y el cambio de estrategia

Según los conteos previos, en la oposición aseguran haber superado los 129 votos para el quorum que les garantice iniciar la sesión.

Entre los presentes se cuentan a los 18 integrantes de Provincias Unidas, que bajarán al recinto para dar luz verde a la sesión, al igual que los ocho diputados de Argentina Federal; los tres de Elijo Catamarca; los tres tucumanos de Independencia; los sanjuaninos de Producción y Trabajo; Karina Maureira, de La Neuquinidad; y hasta Eduardo Falcone del MID y el larretista Álvaro González (PRO).

A la cuenta hay que agregar los 93 integrantes de Unión por la Patria, los cuatro del Frente de Izquierda, los dos de Encuentro Federal, la dupla de la Coalición Cívica y monobloquistas como Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Jorge Fernández.

De confirmarse estos movimientos, a la oposición le alcanzará para mejorar ampliamente los 133 votos que había conseguido en la votación del 26 de agosto pasado, cuando el resultado no tuvo efectos prácticos por cuestiones reglamentarias.

Con este escenario consumado, y ante la imposibilidad de desbaratar la sesión, el bloque libertario definió que habilitará el debate y dará quorum en el recinto en un intento por no perder el control de la agenda política.

La decisión comenzó a tomar forma en una reunión parlamentaria de última hora que el bloque comandado por Gabriel Bornoroni convocó en el despacho de Martín Menem, pese a la ausencia del presidente de la Cámara.

Del encuentro, según trascendió, participó la mayoría de los jefes de los bloques aliados, entre ellos los del PRO, la UCR y Argentina Federal, el espacio que reúne a los legisladores salteños y misioneros con llegada directa a sus respectivos gobernadores, Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz.

En cambio, no asistieron los diputados de Provincias Unidas ni los catamarqueños, que suelen votar divididos en los proyectos a favor del Gobierno.

Los libertarios, representados por Bornoroni, Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, plantearon que no iban a obstaculizar la sesión, dado que la oposición más dura ya tendría garantizado el número necesario para habilitar el debate

Forzar debates en el recinto no los acelera, los entorpece. pic.twitter.com/HifmkVY94l — PRO Diputados (@prodiputados) September 8, 2026

En un pronunciamiento a través de redes sociales, el bloque del PRO se alineó a la propuesta de LLA para seguir tratando los proyectos en las comisiones propuestas la semana pasada por el Gobierno y advirtió que "forzar los debates en el recinto no los acelera, los entorpece".

En el caso de los proyectos sobre discapacidad, la oposición logró el apoyo de diputados que responden incluso a gobernadores aliados del Gobierno porque la emergencia vence a fin de este año y la Casa Rosada sigue restringiendo los recursos, que terminan afectando a las provincias.

La oposición, en este caso, con apoyo de sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales, buscará emplazar a la comisión homónima, que será cabecera del debate, y la de Presupuesto y Hacienda.

Los principales proyectos sobre morosidad

En cuanto a los proyectos sobre endeudamiento familiar, se emplazará a la comisión de Finanzas, que será cabecera del debate, y a la de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside el kicillofista Hugo Yasky.

Según señalaron fuentes parlamentarias de la oposición, se evitará emplazar a la comisión de Presupuesto y Hacienda para no servirle en bandeja al oficialismo el argumento de que los proyectos tienen costo fiscal.

Algunos de los proyectos, como el de Kelly Olmos (Unión por la Patria) y el de Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) sí suponen un impacto fiscal, aunque podrían quedar desafectados del temario a tratar.

El oficialismo buscará hoy fijar el 23 de septiembre para dictaminar el proyecto sobre discapacidad y el 30 de septiembre para los de endeudamiento y morosidad.

Sin embargo, parte de la oposición desconfía de las intenciones oficialistas y no descarta que se trate de una maniobra para dilatar el debate hasta la discusión del Presupuesto.

El Gobierno, a su vez, les prometió a los aliados, que la semana próxima presentará en Diputados proyectos propios de emergencia en discapacidad y endeudamiento, y la expectativa en adelante estará puesta en que acompañen dichas iniciativas y no las de la oposición dura.

A cambio, desde el PRO exigieron que el Ministerio de Economía comunique a la brevedad un plan de pagos de las compensaciones a los prestadores del sistema de discapacidad que quedaron pendientes.