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Morosidad y discapacidad: por qué el Gobierno cambió de estrategia y decidió dar quorum en Diputados

Al ver que la oposición consiguió el número para la sesión especial de este miércoles, LLA decidió presentar un proyecto propio de ambos temas para evitar romper la relación con aliados y perder el control de la agenda.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Ante el avance de la oposición en los proyectos de morosidad y discapacidad en Diputados

Ante el avance de la oposición en los proyectos de morosidad y discapacidad en Diputados, el Gobierno cambió la estrategia (Foto: archivo).

En una reunión de último momento, horas antes de la sesión especial convocada por la oposición para este miércoles al mediodía en Diputados, el bloque de La Libertad Avanza decidió que dará quorum para habilitar el debate en un intento por no perder el control de la agenda política. El debate incluirá dos temas clave: más de 50 proyectos para resolver los problemas de sobreendeudamiento y morosidad y uno que prorroga por un año más la emergencia en discapacidad.

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Aunque no está de acuerdo con ninguna de las 50 iniciativas presentados por la oposición, la mesa política del Gobierno ordenó al bloque de LLA no quedar afuera de la discusión que tendrá, además, su correlato en una fuerte movilización de organizaciones políticas y sociales en los alrededores del Congreso.

La sesión comenzará a las 12 para emplazar al tratamiento en comisiones y duraría 85 minutos. No se votan los proyectos, sino que se busca acelerar el tratamiento en comisiones para obtener dictamen más rápido y poder tratarlos en el recinto antes de fin de mes.

En paralelo, en el Senado, el oficialismo impulsa su propia agenda. A partir de las 15, convocó a reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda para intentar avanzar en los dictámenes de las reformas del Banco Central y del proyecto de Inocencia Fiscal II, que ya tienen media sanción de Diputados.

Los números de la oposición y el cambio de estrategia

Según los conteos previos, en la oposición aseguran haber superado los 129 votos para el quorum que les garantice iniciar la sesión.

Entre los presentes se cuentan a los 18 integrantes de Provincias Unidas, que bajarán al recinto para dar luz verde a la sesión, al igual que los ocho diputados de Argentina Federal; los tres de Elijo Catamarca; los tres tucumanos de Independencia; los sanjuaninos de Producción y Trabajo; Karina Maureira, de La Neuquinidad; y hasta Eduardo Falcone del MID y el larretista Álvaro González (PRO).

A la cuenta hay que agregar los 93 integrantes de Unión por la Patria, los cuatro del Frente de Izquierda, los dos de Encuentro Federal, la dupla de la Coalición Cívica y monobloquistas como Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Jorge Fernández.

De confirmarse estos movimientos, a la oposición le alcanzará para mejorar ampliamente los 133 votos que había conseguido en la votación del 26 de agosto pasado, cuando el resultado no tuvo efectos prácticos por cuestiones reglamentarias.

Con este escenario consumado, y ante la imposibilidad de desbaratar la sesión, el bloque libertario definió que habilitará el debate y dará quorum en el recinto en un intento por no perder el control de la agenda política.

La decisión comenzó a tomar forma en una reunión parlamentaria de última hora que el bloque comandado por Gabriel Bornoroni convocó en el despacho de Martín Menem, pese a la ausencia del presidente de la Cámara.

Del encuentro, según trascendió, participó la mayoría de los jefes de los bloques aliados, entre ellos los del PRO, la UCR y Argentina Federal, el espacio que reúne a los legisladores salteños y misioneros con llegada directa a sus respectivos gobernadores, Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz.

En cambio, no asistieron los diputados de Provincias Unidas ni los catamarqueños, que suelen votar divididos en los proyectos a favor del Gobierno.

Los libertarios, representados por Bornoroni, Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, plantearon que no iban a obstaculizar la sesión, dado que la oposición más dura ya tendría garantizado el número necesario para habilitar el debate

En un pronunciamiento a través de redes sociales, el bloque del PRO se alineó a la propuesta de LLA para seguir tratando los proyectos en las comisiones propuestas la semana pasada por el Gobierno y advirtió que "forzar los debates en el recinto no los acelera, los entorpece".

En el caso de los proyectos sobre discapacidad, la oposición logró el apoyo de diputados que responden incluso a gobernadores aliados del Gobierno porque la emergencia vence a fin de este año y la Casa Rosada sigue restringiendo los recursos, que terminan afectando a las provincias.

La oposición, en este caso, con apoyo de sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales, buscará emplazar a la comisión homónima, que será cabecera del debate, y la de Presupuesto y Hacienda.

Los principales proyectos sobre morosidad

En cuanto a los proyectos sobre endeudamiento familiar, se emplazará a la comisión de Finanzas, que será cabecera del debate, y a la de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside el kicillofista Hugo Yasky.

Según señalaron fuentes parlamentarias de la oposición, se evitará emplazar a la comisión de Presupuesto y Hacienda para no servirle en bandeja al oficialismo el argumento de que los proyectos tienen costo fiscal.

Algunos de los proyectos, como el de Kelly Olmos (Unión por la Patria) y el de Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) sí suponen un impacto fiscal, aunque podrían quedar desafectados del temario a tratar.

El oficialismo buscará hoy fijar el 23 de septiembre para dictaminar el proyecto sobre discapacidad y el 30 de septiembre para los de endeudamiento y morosidad.

Sin embargo, parte de la oposición desconfía de las intenciones oficialistas y no descarta que se trate de una maniobra para dilatar el debate hasta la discusión del Presupuesto.

El Gobierno, a su vez, les prometió a los aliados, que la semana próxima presentará en Diputados proyectos propios de emergencia en discapacidad y endeudamiento, y la expectativa en adelante estará puesta en que acompañen dichas iniciativas y no las de la oposición dura.

A cambio, desde el PRO exigieron que el Ministerio de Economía comunique a la brevedad un plan de pagos de las compensaciones a los prestadores del sistema de discapacidad que quedaron pendientes.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Gobierno busca dar quorum: La Libertad Avanza decidió sumarse a la sesión especial en Diputados sobre morosidad y discapacidad para no perder el control de la agenda.
  • Oposición con números: Se estima que la oposición superará los 129 votos necesarios para iniciar la sesión y avanzar en el tratamiento de los proyectos.
  • Agenda en paralelo: El oficialismo impulsa su propia agenda en el Senado, buscando avanzar en las reformas del Banco Central y Ganancias.
Resumen generado por Thinkindot AI
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