Milei recibió en Casa Rosada al nuevo embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas

Aunque se había evaluado la posibilidad de un encuentro informal entre Milei y Trump durante la cumbre, finalmente no habrá reunión bilateral por cuestiones de agenda.

Antes del acto en Casa Rosada, el embajador Lamelas había entregado el lunes sus cartas credenciales al flamante canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín. “¡Bienvenido, Embajador! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Javier Milei y Donald Trump”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores en sus redes sociales tras la reunión.