Política
Javier Milei
Casa Rosada
RECEPCIÓN DE CARTAS CREDENCIALES

Milei recibió en Casa Rosada al nuevo embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas

El presidente encabezó en Casa Rosada la ceremonia protocolar junto al canciller Pablo Quirno, donde también fueron acreditados los representantes de Austria, Bélgica, la Unión Europea, Gran Bretaña y Suiza.

Sin los aliados, Karina Milei recibió a legisladores electos de La Libertad Avanza para delinear su agenda parlamentaria
Se trata de un acto protocolar en el que el jefe de Estado recibe las credenciales correspondientes por parte del representante extranjero. Durante la ceremonia oficial, el mandatario también recibió las credenciales de los representantes diplomáticos de Austria, Bélgica, la Unión Europea, Gran Bretaña y Suiza.

La agenda del presidente

El Presidente tendría previsto tomarle juramento este miércoles a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, y luego partir desde Aeroparque rumbo a Florida, su primera escala en la nueva gira por Norteamérica.

De acuerdo con la agenda, Milei llegará a Miami alrededor de las 21 (23 hora argentina) y el jueves expondrá en el American Business Forum, que se realizará el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center. Allí participarán también figuras como Donald Trump, Lionel Messi, la dirigente venezolana María Corina Machado —reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025—, Jamie Dimon (CEO de JP Morgan Chase), Will Smith, Stefano Domenicali (presidente de la Fórmula 1) y Adam Neumann, cofundador de Flow.

Aunque se había evaluado la posibilidad de un encuentro informal entre Milei y Trump durante la cumbre, finalmente no habrá reunión bilateral por cuestiones de agenda.

Antes del acto en Casa Rosada, el embajador Lamelas había entregado el lunes sus cartas credenciales al flamante canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín. “¡Bienvenido, Embajador! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Javier Milei y Donald Trump”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores en sus redes sociales tras la reunión.

