En plena gira con gobernadores, Diego Santilli recibe a Peter Lamelas en Casa Rosada

En la misma línea, la Embajada de Estados Unidos en Argentina sostuvo mediante un comunicado que el acuerdo “crea las condiciones para incrementar las inversiones de Estados Unidos en Argentina” y constituye “una clara señal de que la Argentina está abierta a nuevas oportunidades comerciales”, trazando además “una trayectoria de crecimiento para ambos países”.

Los principales puntos del acuerdo entre Argentina y EE.UU.

Aranceles: los países abrirán sus mercados recíprocos para productos clave. Argentina otorgará acceso preferencial a los mercados estadounidenses para las exportaciones de bienes, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas.

En reconocimiento del ambicioso programa de reformas de Argentina y sus compromisos comerciales, y en consonancia con el cumplimiento por parte de Argentina de los requisitos pertinentes de seguridad económica y de la cadena de suministro, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico.

Además, Estados Unidos podrá considerar positivamente el efecto del Acuerdo sobre la seguridad nacional, incluso teniéndolo en cuenta al adoptar medidas comerciales en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, enmendada (19 USC 1862). Asimismo, los países se han comprometido a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res.



