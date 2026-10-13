El Gobierno designó a Diego Masaragian como nuevo secretario de Discapacidad en reemplazo de Pablo Di Liscia

Desde ese puesto estuvo a cargo de la gestión de los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, además del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS).

Anteriormente, había ocupado el cargo de director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, dentro de la estructura del Ministerio de Salud.

Desde la cartera sanitaria destacaron su experiencia en administración hospitalaria y señalaron que su trayectoria representa un antecedente importante para las responsabilidades que asumirá.

Por otra parte, Pablo Di Liscia permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Pirovano, luego del accidente que sufrió mientras circulaba en moto a fines de septiembre.

El exfuncionario presentó varias fracturas, aunque, según la información difundida, no sufrió lesiones neurológicas. Desde el Ministerio de Salud le desearon una pronta recuperación.

Los cambios en Discapacidad y el debate por el Presupuesto 2027

La designación de Masaragian se produce en medio de una serie de modificaciones en la conducción del área de Discapacidad, que también atraviesa un debate parlamentario por los recursos destinados al sector.

Di Liscia había asumido en reemplazo de Alejandro Vilches, quien dejó su cargo en septiembre. El Gobierno atribuyó aquella salida a motivos personales, aunque ocurrió durante la discusión por los fondos previstos para discapacidad en el Presupuesto 2027.

El exsecretario Nacional de Discapacidad continúa internado tras sufrir un accidente en moto a fines de septiembre. (Foto: archivo).

Vilches había sido nombrado en febrero al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, creada para reemplazar a la antigua Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de las denuncias por presuntas irregularidades que involucraron a su extitular Diego Spagnuolo.

En paralelo, la oposición buscará avanzar este jueves en Diputados con una prórroga de la ley de Emergencia en Discapacidad hasta 2027, mientras que el oficialismo propone reemplazar el régimen actual por una legislación permanente.