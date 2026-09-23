ANSES explicó quiénes pueden cobrar más de $780.000 acumulados por Adopción y Discapacidad

Asignación por Adopción (Pago Único por única vez): $545.685

Asignación por Hijo con Discapacidad (Tramo 1 o Categoría A Monotributo): $254.943

Total consolidado a cobrar: $800.628

¿Se debe realizar la solicitud del Pago Único antes de cobrar el mensual?

Sí. Mientras que la asignación por hijo con discapacidad se abona todos los meses de forma recurrente, la asignación por adopción ($545.685) debe ser tramitada activamente. El beneficiario dispone de hasta dos años desde dictada la sentencia para subir la documentación a la plataforma Mi ANSES o asistir a una oficina con turno previo.

¿Cómo impacta la asignación si el beneficiario es Monotributista?

Si el adoptante es monotributista de Categoría A o B, cobrará exactamente los mismos montos por Adopción ($545.685) y por Discapacidad ($254.943 o $180.358 según la categoría), los cuales se depositan en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) declarada ante la AFIP y la ANSES.

Calendario de cobro estimado