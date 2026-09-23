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ANSES explicó quiénes pueden cobrar más de $780.000 acumulados por Adopción y Discapacidad

La combinación de asignaciones extraordinarias de Pago Único y haberes mensuales por hijo con discapacidad permite acceder a una importante suma consolidada.

ANSES explicó quiénes pueden cobrar más de $780.000 acumulados por Adopción y Discapacidad

ANSES explicó quiénes pueden cobrar más de $780.000 acumulados por Adopción y Discapacidad

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos de las Asignaciones Familiares, entre los que destaca una combinación de beneficios que permite a ciertos titulares percibir una suma unificada superior a los $800.000. Este haber acumulado aplica para los trabajadores registrados y monotributistas de las primeras categorías que concreten la adopción de un hijo con discapacidad, integrando en una sola liquidación el haber mensual diferencial y la asignación extraordinaria de pago único.

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Un trabajador registrado o monotributista de la Categoría A que concrete una adopción y tenga a su cargo a un menor con discapacidad podrá percibir durante la primera liquidación un total de $800.628 de bolsillo, integrado por la Asignación de Pago Único por Adopción ($545.685) y la Asignación por Hijo con Discapacidad del tramo inicial ($254.943).

¿A quiénes les corresponde el pago unificado de este tipo de prestaciones?

Esta liquidación combinada alcanza a los trabajadores formales y pequeños contribuyentes que reúnan dos condiciones en simultáneo:

  • Haber obtenido la sentencia firme de adopción de un menor con discapacidad.

  • Cumplir con los topes de ingresos del grupo familiar, no superando los $6.419.726 acumulados ni los $3.209.863 individuales.

¿Cómo se desglosa el monto final de $800.628 de bolsillo?

El depósito unificado en la cuenta bancaria del titular responde al siguiente desglose normativo de ANSES:

  • Asignación por Adopción (Pago Único por única vez): $545.685

  • Asignación por Hijo con Discapacidad (Tramo 1 o Categoría A Monotributo): $254.943

  • Total consolidado a cobrar: $800.628

¿Se debe realizar la solicitud del Pago Único antes de cobrar el mensual?

Sí. Mientras que la asignación por hijo con discapacidad se abona todos los meses de forma recurrente, la asignación por adopción ($545.685) debe ser tramitada activamente. El beneficiario dispone de hasta dos años desde dictada la sentencia para subir la documentación a la plataforma Mi ANSES o asistir a una oficina con turno previo.

¿Cómo impacta la asignación si el beneficiario es Monotributista?

Si el adoptante es monotributista de Categoría A o B, cobrará exactamente los mismos montos por Adopción ($545.685) y por Discapacidad ($254.943 o $180.358 según la categoría), los cuales se depositan en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) declarada ante la AFIP y la ANSES.

Calendario de cobro estimado

  • Asignación mensual por Discapacidad: Del 12 al 23 de octubre (por terminación de DNI)

  • Asignación por Adopción (Pago Único): Del 6 de octubre al 10 de noviembre (todas las terminaciones)

En pocas palabras

  • ANSES paga $800.628: Suma combinada por Adopción e Hijo con Discapacidad para trabajadores y monotributistas.
  • Requisitos: Sentencia firme de adopción y cumplir topes de ingresos familiares ($6.419.726).
  • Cobro: Asignación por Adopción (Pago Único) y mensual por Discapacidad se pagan en fechas separadas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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