ANSES explicó quiénes pueden cobrar más de $780.000 acumulados por Adopción y Discapacidad

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos de las Asignaciones Familiares, entre los que destaca una combinación de beneficios que permite a ciertos titulares percibir una suma unificada superior a los $800.000. Este haber acumulado aplica para los trabajadores registrados y monotributistas de las primeras categorías que concreten la adopción de un hijo con discapacidad, integrando en una sola liquidación el haber mensual diferencial y la asignación extraordinaria de pago único.