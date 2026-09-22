El Gobierno designó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad

Entre 2017 y 2019 estuvo al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires. (Foto: archivo)

A esa trayectoria en la administración pública se suman "experiencia ejecutiva en el sector privado, además de antecedentes en conducción de organismos, administración de presupuestos de gran magnitud, gestión de operaciones complejas y coordinación de equipos multidisciplinarios".

Las prioridades de Di Liscia en Discapacidad

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Salud, una de las principales tareas del nuevo funcionario será mejorar el acceso a las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.

La gestión también tendrá entre sus objetivos reforzar los mecanismos de administración y control del organismo y garantizar un uso eficiente de los recursos, según difundió la cartera sanitaria.

En ese marco, Di Liscia continuará con las auditorías de las pensiones por invalidez laboral. El proceso apunta a identificar irregularidades y detectar aquellas prestaciones que, según el Gobierno, hayan sido otorgadas de manera fraudulenta.

La salida de Alejandro Vilches

El nombramiento se conoció después de la renuncia de Alejandro Vilches como secretario nacional de Discapacidad. El funcionario presentó su dimisión este lunes ante el ministro Mario Lugones y explicó que se debió a "motivos personales".

La salida de Vilches de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se produjo en medio del debate en el Congreso por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El conflicto se profundizó a partir del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 presentado por el Gobierno, que contempla eliminar el sistema de nomencladores universales utilizado para el pago a los prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad.

Vilches había llegado al cargo para reemplazar a Diego Spagnuolo, quien quedó involucrado en agosto del año pasado en una causa judicial por presunta corrupción y supuesto pago de coimas en el área de Discapacidad.