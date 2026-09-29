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A DÍAS DE SU DESIGNACIÓN

Pablo Di Liscia, nuevo secretario de Discapacidad, sufrió un accidente en moto y permanece internado

El funcionario asumió el cargo el lunes 28 de septiembre y un día después tuvo un accidente mientras circulaba en moto. Está internado en el Hospital Pirovano con fracturas. Los estudios descartaron lesiones neurológicas y se encuentra fuera de peligro.

El funcionario asumió el cargo el lunes 28 de septiembre y un día después tuvo un accidente mientras circulaba en moto. (Foto: archivo).

El funcionario asumió el cargo el lunes 28 de septiembre y un día después tuvo un accidente mientras circulaba en moto. (Foto: archivo).

Pablo Di Liscia, quien asumió el lunes 28 de septiembre como secretario nacional de Discapacidad, sufrió un accidente mientras circulaba en moto y permanece internado en el Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires.

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El Gobierno detectó sobreprecios de hasta 4239% en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis en el área de Discapacidad (Foto: archivo).

Según el informe del SAME, el accidente ocurrió a las 4:30 sobre la avenida General Paz, a la altura del cruce con Panamericana y frente al DOT, en dirección al Riachuelo. La colisión involucró a un automóvil y una motocicleta. según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Di Liscia llevaba casco al momento del accidente. Permanece bajo atención médica y el equipo que lo asiste continúa evaluando su evolución. Por el momento, no se informó cuánto tiempo deberá permanecer internado.

El funcionario está internado en el Hospital Pirovano con fracturas en varias costillas. (Foto: archivo)

El funcionario está internado en el Hospital Pirovano con fracturas en varias costillas. (Foto: archivo)

Qué lesiones sufrió Pablo Di Liscia

El funcionario sufrió fracturas en varias costillas, una clavícula y un omóplato como consecuencia del accidente.

Los estudios realizados luego del hecho no detectaron lesiones neurológicas y se encuentra fuera de peligro. Di Liscia continúa internado en el Hospital Pirovano y permanece bajo seguimiento del equipo médico.

Había asumido el cargo un día antes

El accidente ocurrió apenas un día después de que el Gobierno formalizara su designación al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

El nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial el lunes 28 de septiembre y Di Liscia pasó a ocupar el lugar que había dejado Alejandro Vilches.

La designación se produjo en el marco de una reorganización del área de discapacidad. La Secretaría dejó de depender de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y pasó a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Salud.

Las prioridades de Di Liscia en Discapacidad

El nuevo secretario nacional de Discapacidad tendrá entre sus principales objetivos facilitar el acceso de las personas con discapacidad a las prestaciones, según informó el Ministerio de Salud.

La gestión también buscará fortalecer los sistemas de administración y control del organismo, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos disponibles.

Además, Di Liscia dará continuidad a las auditorías sobre las pensiones por invalidez laboral. El procedimiento busca detectar posibles irregularidades y determinar la existencia de prestaciones que, según el Gobierno, hayan sido concedidas de manera fraudulenta.

Su trayectoria

Pablo Di Liscia desarrolló su trayectoria profesional tanto en el ámbito público como en el privado. Entre 2017 y 2019 fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA), una entidad de salud que cuenta con más de 2,2 millones de afiliados.

Antes de asumir al frente de IOMA, se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En pocas palabras

  • Pablo Di Liscia: El secretario de Discapacidad sufrió un accidente en moto y permanece internado.
  • Lesiones: Sufrió fracturas en costillas, clavícula y omóplato; los estudios descartaron lesiones neurológicas.
  • Contexto: El funcionario había asumido su cargo un día antes del siniestro vial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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