El Ministerio de Salud recibió a la Iglesia ante los reclamos sobre discapacidad

"Este nuevo espacio busca fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten. La Conferencia Episcopal Argentina agradece la invitación y valora esta oportunidad de diálogo para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector", señalaron desde la cúpula de la Iglesia en el comunicado.

El Ministerio de Salud de la Nación y la Conferencia Episcopal Argentina se reúnen para dialogar sobre la realidad de las personas con discapacidad y de las organizaciones e instituciones que trabajan en su cuidado, acompañamiento e inclusión.#Comunicación #CEA… — Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) October 5, 2026

De parte del Gobierno participaron el jefe de Gabinete del Ministerio, Roberto Olivieri Pinto, y funcionarios del área.

Fuentes del Episcopado aclararon que el encuentro es parte de “una invitación del Gobierno" en el marco de "reuniones que se vienen haciendo desde hace un tiempo con el Ministerio de Salud" y señalaron que "no se habló del Papa ni de su visita al Cottolengo Don Orione".

"La Iglesia tiene más de 60 instituciones que trabajan con el tema de Discapacidad. No era la visita del Papa el tema de la reunión”, aclararon fuentes eclesiásticas consultadas por A24.com.



En el encuentro se habló del aporte que pueden hacer las organizaciones que dependen de la Iglesia "a las leyes que se están discutiendo en el Congreso por el tema de Discapacidad".



Cabe recordar que la oposición plantea insistir, en una sesión especial convocada para el 15 de octubre, con la emergencia en Discapacidad, al denunciar que el Gobierno no cumple con el financiamiento establecido en la norma votada en el Congreso el año pasado.