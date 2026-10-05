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El Ministerio de Salud recibió a la Iglesia ante los reclamos sobre discapacidad

A casi un mes de la llegada del Papa, la cartera que conduce Mario Lugones convocó a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina para hablar sobre el tema.

La Conferencia Episcopal fue recibida por funcionarios del Ministerio de Salud (Foto: archivo).

La Conferencia Episcopal fue recibida por funcionarios del Ministerio de Salud (Foto: archivo).

A casi un mes de la visita del Papa León XIV a la Argentina, el Gobierno recibió este lunes a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina. Ambas partes se reunieron este lunes con autoridades del Ministerio de Salud nacional "para abordar la situación de las personas con discapacidad".

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El Gobierno creó una unidad especial para organizar la visita del papa León XIV y confirmó tres feriados. (Foto: archivo)

Según anticipó la Conferencia Episcopal Argentina en un comunicado, el encuentro fue convocado a partir de "una invitación del Gobierno nacional" en la sede del Ministerio de Salud "con el propósito de dialogar sobre la realidad de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan por su cuidado, acompañamiento e inclusión".

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La delegación fue recibida por el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y funcionarios del área, informaron fuentes oficiales a A24.com, ante la ausencia del ministro de Salud, Mario Lugones.

En representación de la Conferencia Episcopal Argentina participaron el secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad, constituida recientemente por la Conferencia Episcopal Argentina con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas.

"Este nuevo espacio busca fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten. La Conferencia Episcopal Argentina agradece la invitación y valora esta oportunidad de diálogo para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector", señalaron desde la cúpula de la Iglesia en el comunicado.

De parte del Gobierno participaron el jefe de Gabinete del Ministerio, Roberto Olivieri Pinto, y funcionarios del área.

Fuentes del Episcopado aclararon que el encuentro es parte de “una invitación del Gobierno" en el marco de "reuniones que se vienen haciendo desde hace un tiempo con el Ministerio de Salud" y señalaron que "no se habló del Papa ni de su visita al Cottolengo Don Orione".

"La Iglesia tiene más de 60 instituciones que trabajan con el tema de Discapacidad. No era la visita del Papa el tema de la reunión”, aclararon fuentes eclesiásticas consultadas por A24.com.

En el encuentro se habló del aporte que pueden hacer las organizaciones que dependen de la Iglesia "a las leyes que se están discutiendo en el Congreso por el tema de Discapacidad".

Cabe recordar que la oposición plantea insistir, en una sesión especial convocada para el 15 de octubre, con la emergencia en Discapacidad, al denunciar que el Gobierno no cumple con el financiamiento establecido en la norma votada en el Congreso el año pasado.

En pocas palabras

  • Salud y Fe: El Ministerio de Salud convocó a la Conferencia Episcopal Argentina para dialogar sobre discapacidad.
  • Motivo del encuentro: Abordar la situación de las personas con discapacidad ante reclamos e inclusión.
  • Contexto eclesial: La reunión se da a un mes de la visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione.
Resumen generado por Thinkindot AI
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