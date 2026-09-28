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El Gobierno creó una unidad especial para organizar la visita del papa León XIV y confirmó tres feriados

El Ejecutivo oficializó mediante el Decreto 1103/2026 el operativo para la llegada del pontífice a la Argentina y estableció un esquema de feriados según las jurisdicciones que recorrerá.

El Gobierno creó una unidad especial para organizar la visita del papa León XIV y confirmó tres feriados. (Foto: archivo)

El Gobierno creó una unidad especial para organizar la visita del papa León XIV y confirmó tres feriados. (Foto: archivo)

El Gobierno nacional oficializó este lunes el esquema de organización para la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y dispuso una serie de medidas especiales para coordinar la seguridad, la logística y los desplazamientos vinculados con las actividades del pontífice. La decisión quedó plasmada en el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial.

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Entre las principales medidas, el Ejecutivo estableció feriado nacional en todo el país para el lunes 9 de noviembre. Además, dispuso feriado el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, mientras que el miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires. El decreto fundamenta las medidas en las necesidades de organización, seguridad, logística y ordenamiento de la circulación durante la visita.

La norma también creó una Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, que funcionará dentro de la Jefatura de Gabinete y tendrá como objetivo coordinar las distintas áreas del Estado involucradas en la llegada del pontífice.

Qué dice el decreto sobre los feriados por la visita del Papa

El cronograma establecido por el Gobierno quedó distribuido de la siguiente manera:

  • Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino.
  • Martes 10 de noviembre: feriado en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
  • Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

El decreto aclara que los feriados del 10 y 11 tienen alcance territorial limitado a las jurisdicciones mencionadas y fueron establecidos para facilitar los operativos relacionados con la visita.

La medida se diferencia así del feriado del lunes 9, que tendrá alcance nacional. El Gobierno había anticipado previamente que la visita tendría actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con importantes concentraciones de fieles.

Cómo funcionará la nueva unidad que creó el Gobierno

El Decreto 1103/2026 creó dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros una unidad especial destinada exclusivamente a organizar la visita de León XIV.

El organismo tendrá una vigencia máxima de 12 meses y deberá planificar, coordinar y conducir las acciones necesarias para el desarrollo de la visita. Entre sus funciones estarán la elaboración de cronogramas, la coordinación entre organismos nacionales y jurisdicciones y la gestión de los requerimientos vinculados con logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y relaciones institucionales.

La estructura estará encabezada por un funcionario con rango de secretario y carácter ad honorem. Además, se crearán cinco cargos de coordinación, todos con rango de subsecretario y también ad honorem: Coordinador Ejecutivo; Coordinador de Logística e Infraestructura; Coordinador de Seguridad y Emergencias; Coordinador de Protocolo y Relaciones Institucionales; y Coordinador de Apoyo Legal.

El anexo del decreto detalla las tareas específicas de cada área. La coordinación de Seguridad y Emergencias, por ejemplo, deberá trabajar con los organismos correspondientes para garantizar la seguridad durante las actividades, coordinar requerimientos y articular acciones con autoridades migratorias, aeroportuarias y de defensa.

El Gobierno podrá realizar contrataciones específicas para la visita

Otro de los puntos centrales del decreto está relacionado con los gastos y contrataciones necesarios para organizar la llegada del Papa.

La Unidad Ejecutora tendrá facultades para intervenir en los procedimientos de contratación directamente vinculados con la visita, incluyendo la autorización de convocatorias, aprobación de pliegos, adjudicación de contratos y aprobación de gastos y pagos.

El decreto establece que esos gastos serán atendidos con créditos vigentes de la Jefatura de Gabinete de Ministros y que las contrataciones continuarán regidas por el régimen general de contrataciones de la Administración Nacional.

Además, la normativa establece que los ministerios y secretarías de la Presidencia deberán colaborar con la implementación de las medidas previstas.

La seguridad será uno de los ejes centrales del operativo

La organización de la visita ya había comenzado semanas atrás. El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de un Comando Unificado Federal específico para Córdoba, destinado a planificar y coordinar el despliegue de las fuerzas durante la presencia del Papa.

La normativa oficial también contempla actividades en Luján y Claypole, además de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, y advierte sobre la posibilidad de una concurrencia masiva de personas en distintos puntos del recorrido.

Cómo será la visita de León XIV a la Argentina

El papa León XIV se prepara para su visita a la Argentina. (Foto: archivo)

El papa León XIV se prepara para su visita a la Argentina. (Foto: archivo)

León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el 11. El programa oficial contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de encuentros institucionales y pastorales.

Entre las actividades anunciadas figura una misa frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. También están previstas actividades en Córdoba y una celebración religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La visita será la primera de León XIV a la Argentina desde que asumió como pontífice y forma parte de un viaje apostólico que también incluye Uruguay y Perú. El tramo argentino se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre.

En pocas palabras

  • Feriado Nacional: Se oficializó el operativo para la visita del papa León XIV, confirmando tres días de feriados según jurisdicción.
  • Organización Gubernamental: Crearon una Unidad Ejecutora Especial Temporaria para coordinar la seguridad, logística y traslados del pontífice.
  • Contrataciones y Gastos: La unidad tendrá facultades para intervenir en procedimientos de contratación y gastos necesarios para la visita papal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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