Otro foco de conflicto está en las partidas para financiar la ley de discapacidad. Sectores de la oposición sostienen que las planillas anexas del Presupuesto no se corresponden con lo establecido por la norma y advierten que programas como Incluir Salud sufrirían un recorte del 14% en términos reales.

La legislación establece que, si los gastos en pensiones y cobertura médica superan los créditos disponibles en el Ministerio de Salud, el Estado debe cubrir la diferencia mediante compensaciones presupuestarias de la Jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a cargo del Tesoro. Por eso, la oposición reclama que esos fondos queden expresamente contemplados en el Presupuesto.

Además, el oficialismo anticipó que realizará modificaciones en las partidas destinadas al mantenimiento de los pasos fronterizos, el cuidado de los bosques nativos y la distribución de los fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central y dio inicio a la sesión

Antes de avanzar con el tratamiento del Presupuesto, la Cámara baja aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que había sido modificada por el Senado. La iniciativa obtuvo 141 votos afirmativos y 99 abstenciones, luego de casi una hora de debate.

Minutos después de la votación, el presidente Javier Milei celebró la aprobación en sus redes sociales. “Tenemos nueva Carta Orgánica para el Banco Central. Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”, escribió.

La iniciativa fue el primer proyecto tratado durante la sesión especial, que comenzó luego de que el oficialismo consiguiera reunir el quorum necesario. Cerca de las 12.10, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que había 129 legisladores presentes y habilitó el inicio del debate.

De esta manera, La Libertad Avanza evitó que se repitiera lo ocurrido la semana anterior, cuando la ausencia de varios bloques opositores hizo caer la sesión.

Según lo acordado en Labor Parlamentaria, se estimaba que la discusión demandaría unas 12 horas, sin contar los planteos, cuestiones de privilegio, apartamientos, homenajes y otras intervenciones que pudieran extender la jornada.

Antes del tratamiento de los proyectos, los diputados realizaron dos minutos de silencio en homenaje a la exlegisladora Patricia Walsh, fallecida el 5 de noviembre, y a las víctimas del submarino ARA San Juan, hundido el 17 de noviembre de 2017.

Durante la jornada, la Cámara baja también aprobó por unanimidad una modificación del marco regulatorio de las pequeñas y medianas empresas que incorpora a las cooperativas al régimen. La iniciativa obtuvo 246 votos afirmativos.