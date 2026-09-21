El Vaticano confirmó la agenda del papa León XIV en Argentina: fechas, qué lugares visitará y su recorrido

16:30: arribo al Aeroparque Jorge Newbery.

A partir del día siguiente comenzará una agenda cargada de actividades en distintos puntos del país.

La agenda del papa León XIV para el lunes 9 de noviembre

El primer día completo de actividades comenzará en Claypole, donde el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione.

09:15: visita a los trabajadores y clientes del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y saludo del Santo Padre.

visita a los trabajadores y clientes del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y saludo del Santo Padre. 11:30: Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en Retiro, con homilía de León XIV.

Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en Retiro, con homilía de León XIV. 16:10: actividad en la Universidad Católica Argentina (UCA), denominada “Conociendo el mundo laboral en la Universidad Católica de Argentina”, con un discurso del Papa.

actividad en la Universidad Católica Argentina (UCA), denominada “Conociendo el mundo laboral en la Universidad Católica de Argentina”, con un discurso del Papa. 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería.

encuentro con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería. 18:45: celebración de las vísperas con los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

celebración de las vísperas con los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. 19:45: cena con los obispos en la casa del arzobispo.

La jornada incluirá así encuentros vinculados con el ámbito laboral, distintas comunidades religiosas y la Iglesia argentina.

La visita del Papa a Córdoba

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a Córdoba para continuar con su agenda.

07:30: salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires rumbo a Córdoba.

salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires rumbo a Córdoba. 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”.

llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”. 10:00: Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, con homilía del Santo Padre.

Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, con homilía del Santo Padre. 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, seminarios y pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, seminarios y pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. 16:55: salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.

salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires. 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

llegada al Aeroparque Jorge Newbery. 20:15: vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde el Papa dará un discurso.

De esta manera, Córdoba será uno de los puntos centrales de la visita papal, con una misa y un encuentro con distintos integrantes de la Iglesia.

El último día: cárcel, Luján y salida hacia Perú

El miércoles 11 de noviembre, León XIV tendrá sus últimas actividades en territorio argentino antes de continuar su viaje hacia Perú.

La jornada comenzará en Buenos Aires y luego continuará en Luján.

08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y saludo del Santo Padre.

visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y saludo del Santo Padre. 10:00: Santa Misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, con homilía de León XIV.

Santa Misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, con homilía de León XIV. 13:30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Buenos Aires.

ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Buenos Aires. 14:00: salida en avión desde Buenos Aires rumbo a Lima.

Así finalizará la visita del Papa a la Argentina, antes de continuar con la segunda parte de su viaje apostólico por Perú.

El recorrido de León XIV por la Argentina

Durante los cuatro días de permanencia en el país, el Papa recorrerá distintos escenarios de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Su agenda contempla celebraciones religiosas y encuentros con trabajadores, jóvenes, obispos, sacerdotes, religiosos, representantes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas.

Entre los lugares incluidos en el recorrido también aparecen el Pequeño Cottolengo Don Orione, la Universidad Católica Argentina, el Monumento de los Españoles, la Catedral Metropolitana, la Escuela de Aviación Militar, el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El mensaje del Gobierno por la confirmación de la agenda completa del papa León XIV en la Argentina

Desde la Oficina del Presidente destacaron en un comunicado la confirmación de la agenda completa del papa León XIV en la Argentina: “La Oficina del Presidente celebra el anuncio oficial del programa de la Visita Apostólica que Su Santidad el Papa León XIV realizara a la República Argentina entre los días 8 y 11 de noviembre de 2026, en respuesta a las invitaciones oportunamente formuladas por el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, y por la Iglesia argentina”.

“Durante su estadía, el Santo Padre visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde mantendrá encuentros institucionales y pastorales y compartirá distintas actividades con los fieles. El programa contempla asimismo su encuentro con el Presidente de la Nación en la Casa Rosada y, en el Palacio Libertad, con autoridades, el Cuerpo diplomático y la sociedad civil”.

“El Gobierno Nacional agradece especialmente a Su Santidad por haber decidido visitar nuestro país y a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina por el dialogo y el trabajo conjunto desarrollado durante estos meses. Las distintas áreas del Gobierno Nacional continuarán trabajando junto con la Santa Sede, la Iglesia argentina y las jurisdicciones involucradas para garantizar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la Visita Apostólica”.

“La visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos. La Argentina espera al Santo Padre con alegría y afecto”.