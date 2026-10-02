García Cuerva, sobre la visita del Papa León XIV: "Se va a encontrar con una Argentina herida"

Jorge García Cuerva: "Al Papa lo espera una Argentina en crisis"

El arzobispo, como viene advirtiendo en distintas homilías que encabezó este año, señaló que la polarización política y social tiene un impacto directo en la vida cotidiana.

“Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: ‘Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante’. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, relató.

La agenda de la visita del papa León XIV y la preparación para su llegada

En el marco de los preparativos para la visita apostólica de León XIV en noviembre, García Cuerva destacó el valor de la Peregrinación Juvenil a Luján como un momento de encuentro y renovación espiritual para los argentinos.

La caminata hacia la Basílica será una de las instancias previas a la llegada del Papa, en un contexto marcado por las dificultades sociales y económicas.

Pese al diagnóstico sobre la realidad nacional, el arzobispo remarcó que la sociedad conserva la esperanza y la voluntad de salir adelante. “No baja los brazos”, afirmó, en alusión al espíritu de los peregrinos y a la expectativa que genera la visita del Pontífice.