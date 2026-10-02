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La visita de León XIV

García Cuerva, sobre la visita del Papa León XIV: "Se va a encontrar con una Argentina herida"

El arzobispo de Buenos Aires se expresó en la antesala de la Peregrinación Juvenil a Luján y anticipó cuál será el escenario que recibirá al Sumo Pontífice en su llegada a la Argentina.

El arzobispo de Buenos Aires

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, anticipó el clima social y político que recibirá la visita del Papa León XIV (Foto: archivo).

Tras brindar este viernes una misa en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, anticipó el escenario que encontrará el Papa León XIV durante su visita a la Argentina, prevista para noviembre. “Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, advirtió el referente de la Iglesia al referirse a la situación social y política del país.

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En la antesala de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, donde será el encargado de dar la misa central el próximo sábado, García Cuerva vinculó la tradicional caminata de este fin de semana con la llegada del Pontífice y destacó su importancia como instancia de preparación espiritual.

El arzobispo porteño, que integra los equipos de la Conferencia Episcopal Argentina que organiza la visita del Papa, confirmó que se espera que más de un millón de peregrinos participen de la convocatoria este fin de semana, que contará con un operativo especial, miles de voluntarios y la colaboración de los distintos niveles de gobierno.

En declaraciones al canal TN, García Cuerva respondió a una consulta específica sobre la realidad que encontrará León XIV: “Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Una Argentina donde duele. Un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, graficó.

Jorge García Cuerva: "Al Papa lo espera una Argentina en crisis"

El arzobispo, como viene advirtiendo en distintas homilías que encabezó este año, señaló que la polarización política y social tiene un impacto directo en la vida cotidiana.

Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: ‘Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante’. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, relató.

La agenda de la visita del papa León XIV y la preparación para su llegada

En el marco de los preparativos para la visita apostólica de León XIV en noviembre, García Cuerva destacó el valor de la Peregrinación Juvenil a Luján como un momento de encuentro y renovación espiritual para los argentinos.

La caminata hacia la Basílica será una de las instancias previas a la llegada del Papa, en un contexto marcado por las dificultades sociales y económicas.

Pese al diagnóstico sobre la realidad nacional, el arzobispo remarcó que la sociedad conserva la esperanza y la voluntad de salir adelante. “No baja los brazos”, afirmó, en alusión al espíritu de los peregrinos y a la expectativa que genera la visita del Pontífice.

En pocas palabras

  • Argentina herida: El Papa León XIV encontrará un país dividido por la "grieta" y con alta pobreza, advirtió García Cuerva.
  • Peregrinación a Luján: La caminata juvenil es vista como preparación espiritual para la visita del Pontífice en noviembre.
  • Expectativa papal: Se espera la participación de más de un millón de peregrinos y una gran recepción para la visita apostólica.
Resumen generado por Thinkindot AI
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