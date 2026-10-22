El oficialismo aceptó cambios y logró la media sanción de la ley de discapacidad: morosidad volvió a comisión

El legislador también advirtió que su bloque no acompañaría la iniciativa si las modificaciones solicitadas no eran incorporadas. Luego de la lectura de los cambios, el diputado de La Libertad Avanza, Gerardo Huesen, anunció que el oficialismo aceptaría todas las modificaciones planteadas.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria, Juan Marino, adelantó que su con esos cambios su bloque también votaría a favor del dictamen en general, aunque reclamó que el Congreso se comprometa a eliminar los artículos del Presupuesto 2027 que, según sostuvo, perjudican a las personas con discapacidad. “Porque para que se supere la emergencia, Javier Milei tiene que cumplir la ley”, enfatizó Marino.

Por su parte, tanto el Frente de Izquierda como la diputada Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) anticiparon que votarán en contra de la iniciativa.

En el cierre del debate la diputada Laura Rodríguez Machado de LLA destacó el apoyo que logró la iniciativa y reivindicó los legisladores "no seamos noticias por los vamos que nos tiramos" sino "por las coincidencias" respecto a discapacidad. Además, planteó que ese tema "nos tiene que unir a todos los argentinos".

"Hoy estamos haciendo un poco de historia", planteó Rodríguez Machado y elogió poder "encontrar los consensos" para la aprobación del proyecto. La diputada agradeció "el aporte de todos y cada uno de los bloques" aunque reprochó a los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora por no hacerle llegar ni una propuesta "ni un papelito".

Diputados: cómo fue la votación de la ley de propiedad privada y los otros proyectos

La sesión especial comenzó pasadas las 12.30, después de que La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques aliados reunieran el quorum con 132 diputados. El primer proyecto aprobado fue el de inviolabilidad de la propiedad privada, que obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones.

La iniciativa incorporó modificaciones que vuelven a establecer límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Por los cambios introducidos en el recinto, el texto deberá regresar al Senado para su ratificación. Para alcanzar la aprobación fueron clave las abstenciones de cinco legisladores cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora. El sexto diputado que se abstuvo fue Álvaro González, del PRO.

La oposición que no acompañó el proyecto en general, sí voto en particular el artículo que elimina el que derogaba la ley de Tierras en el DNU 70/23.

Más tarde, la Cámara baja dio media sanción al proyecto para crear un sistema de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, con 241 votos afirmativos, uno negativo y cinco abstenciones del Frente de Izquierda. El debate estuvo atravesado por las muertes vinculadas al fentanilo adulterado.

Finalmente, cerca de las 19.20, Diputados aprobó el aumento de penas por vandalismo rural, con 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención. La iniciativa propone incorporar al Código Penal condenas de hasta ocho años de prisión por daños a cultivos, ganado e infraestructura agropecuaria.

Pasadas las 3 de la mañana y tras más de dos horas y media de debate sobre morosidad, el proyeto no tenía número suficiente para imponerse y el tema terminó volviendo a comisión. Con 121 votos a favor, 117 en contra y cinco abstenciones de los cordobeses del bloque de Provincias Unidas, La Libertad Avanza logró bloquear la discusión sobre la morosidad y dilatar su tratamiento sin comprometerse a una fecha para retomarlo en comisiones.