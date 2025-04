Las negociaciones secretas del Gobierno para frenar los precios y la primera encuesta después del cepo

Ese grito en el cielo que pegaron los supermercadistas estuvo coordinado con el Gobierno, que —lejos del dogma libertario— decidió intervenir, “pero amablemente”, ante lo que consideraron una suba desmedida.

La Casa Rosada está en diálogo constante con las empresas de alimentos y supermercadistas. En los pasillos del Ministerio de Economía estaban convencidos de que sus argumentos serían suficientemente persuasivos.

Aunque las intervenciones son más sutiles que las de Guillermo Moreno, acá no hay guantes de box ni pistolas. Las conversaciones son todas informales, sea por teléfono, WhatsApp o alguna otra mensajería. No hay foto ni mucho menos, y todo queda en charlas de secretario para abajo.

“Los precios los ponen ellos. No tenemos poder de fuego. Nuestro discurso es que no están acompañando las condiciones. Años pidiendo liberación del cepo y el lunes clavan 12%. No es razonable”, expresa una fuente del Ministerio que pidió estricta reserva de su nombre.

¿Qué argumentan las empresas? “Te dan explicaciones técnicas, de los insumos, que no estaba claro si iba a haber dólares. Pero ahora, al ver que el mercado cambiario no se disparó y que el blue de la semana pasada bajó, se quedaron sin argumentos”, analizan las fuentes.

Formalmente, el discurso es el de siempre: “Nosotros queremos que haya equilibrio en el mercado y no vamos a intervenir”. En la práctica, hubo intervención, aunque de otro tipo.

Javier Milei visitó el lunes al equipo económico de Luis Toto Caputo, para celebrar la salida del cepo cambiario. Foto Presidencia..jpg Milei, junto al equipo de Economía. El Gobierno consideró injustificado el aumento de algunos precios luego de la salida del cepo (Foto: archivo).

Los datos del consumo

La discusión por los precios se dio en un contexto particular. Justo la semana en que las principales alimenticias llevaron aumentos del 10% en las listas de precios, se conocieron las estadísticas de consumo en supermercados, autoservicios y mayoristas: cayeron 5,4% respecto a marzo de 2024. Aquel mes ya había caído 7,4%, por lo que sería el segundo año de caída interanual. Esto se desprende de un informe de la consultora Scentia, la más prestigiosa a la hora de relevar el consumo masivo.

image.png

El mismo estudio revela que en lo que va de 2025 hay un descenso acumulado de 8,6%, lo que marca una fuerte retracción, muy lejos de la reactivación que promete el Gobierno. Las caídas son más preocupantes en algunas zonas del país. Por ejemplo, las ventas en autoservicios independientes en el AMBA cayeron un 11%.

El Gobierno y economistas afines dan una explicación: como hay más estabilidad de precios, la gente puede volcar sus consumos a bienes durables y semidurables. Entonces no sale a lo loco a comprar cualquier cosa en el súper.

Un dato que respalda esta teoría: la mayor retracción se dio en bebidas con alcohol (-18%) y sin alcohol (-16%). Siempre se puede tomar agua. Lo siguen los "impulsivos" (-15,6%), como snacks y golosinas, también prescindibles. En cambio, “Alimentación” y “perecederos” crecieron.

Se suma —en la mirada del Gobierno— otro fenómeno. Antes había que ganarle a la inflación acumulando. “Se acabó el plan platita, no hay millones de pesos dando vueltas. Antes, compraban seis latas de atún para stockearse. Ahora podés ir y comprar dos, que igual no te aumenta el precio. Podés usar tu plata para otra cosa”, analizan en el Ministerio.

Probablemente, algo de verdad haya; y algo de exageración también, como en todos lados. Las empresas están preocupadas, del mismo modo que los supermercados. Por eso escaló el conflicto.

La semana terminó con Molinos, una de las involucradas, retrotrayendo precios.

La mejor semana para el Gobierno

Fue una semana dulce para el Gobierno. Probó en el campo lo que decía en el laboratorio y hasta ahora no le fue mal.

El dólar se mantuvo a raya, las reservas no se tocaron, cerraron en 38 mil millones y todavía faltan llegar algunos préstamos. Es cierto que en el largo plazo hay que pagarlos; pero a largo plazo estamos todos muertos, decía el recordado Keynes, al que denosta Milei.

Si los mercados están quietos como pasó esta semana, le puede servir a Milei para aguantar hasta las elecciones. Aunque se acelere un poco la inflación de abril y mayo, si para julio o agosto la tendencia se revierte, tiene garantizado el éxito en octubre. La memoria de largo plazo no es un gran activo de la opinión pública argentina.

El problema de fondo es que el resto de las variables económicas no arranca. Los gremios piden apertura de paritarias. Como se contó la semana pasada en A24.com, todos los sectores perdieron contra la inflación.

Si no hay recomposición de ingresos, va a subir la pobreza y —especialmente— la indigencia. Los alimentos crecieron muy por encima del promedio.

Esta semana se conoció que otra vez hubo superávit fiscal, aunque cada vez más chico. El gasto público creció 1,9% respecto al año anterior (que se había derrumbado) y no va a ayudar a que se recupere la actividad. La recaudación cayó 0,7% en relación con marzo de 2024, lo que va a obligar a más ajuste.

Según un informe de CEPA, el gasto en jubilaciones aumentó 28% respecto a 2024. Pero sigue 11% debajo de marzo de 2023. Como ahora los haberes jubilatorios están atadas a la inflación, ya no podrán recuperarse. Otro golpe al bolsillo.

Más arriba hablábamos de consumo y de cómo se había reorientado el poder de compra en la visión del Gobierno. Pero en los números de recaudación no se refleja.

El IVA (que marca el pulso del consumo) creció apenas 3% respecto del año anterior, aunque sigue 11% por debajo de los niveles de 2023. En el medio, todo el contexto electoral genera incertidumbre.

Las novedades electorales

Las PASO en la provincia de Buenos Aires están virtualmente derogadas (falta que confirme Diputados). El acuerdo entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner permitió destrabar un foco de conflicto.

En el peronismo creen que Cristina visualiza que la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO es segura. Solo ella puede ganarles a nivel nacional y no puede detenerse en nimiedades. En las últimas horas, crecieron las conversaciones con algunos intendentes del conurbano que militan para el gobernador. Hay que ganar la Provincia y ganar la Nación.

La idea de que sea candidata en la tercera sección electoral sigue en pie. Es más, podría presentarse para los dos cargos: diputada provincial y diputada nacional. El cronograma de cierre de listas lo permitiría. Incluso se habla de que en La Matanza, ella sea acompañada por Verónica Magario como primera candidata a concejal.

cristina kirchner.jpg La idea de que Cristina sea candidata sigue en pie: podría presentarse para diputada provincial y nacional (Foto: archivo).

Milei lanza este miércoles su espacio electoral en territorio bonaerense. Va a ser con un gran acto en La Plata.

El gobierno nacional viene de perder fuerte en Santa Fe. Quedó tercero. Es cierto que no jugó a fondo, y que era una elección local. Pero también marca las dificultades que tiene La Libertad Avanza para lograr penetración territorial.

Con todo el peso del aparato nacional, apenas consiguió 15 puntos y 90.000 votos más que en 2023 para gobernador, cuando todavía la opción Milei presidente era hiperlejana. Una luz amarilla.

Pero hoy las miradas están puestas en la Ciudad de Buenos Aires, que es la elección más próxima en el calendario.

Y ahí las encuestas tampoco sonríen demasiado. Elegimos una de Proyección, de Manuel Zunino. Lo interesante es que es la primera que se hace después de la salida del cepo.

Cuatro datos son salientes de este estudio:

Adorni está segundo y deja tercera a Silvina Lospenatto. Primero aparece Leandro Santoro.

Pero el dato más esperanzador para el Gobierno es que el 49% de la gente estaría dispuesto a cambiar su voto para evitar que el kirchnerismo gane en la ciudad. Si Adorni está segundo detrás de Santoro, tiene margen para intentar convencer a los votantes porteños de que solo él puede evitar la “tragedia” de que los “kukas” ganen la Ciudad. Eso licuaría las chances del PRO.

Como contracara, alguien podría pensar que algunos votantes podrían cambiar su voto para evitar que gane La Libertad Avanza. El tema es que son muy poquitos. Apenas 29,8% evaluaría eso. Es más probable que sean los anti-K los que decidan especular.

La Libertad Avanza como espacio está muy bien. Sale primera con 27,3%, superando incluso a Unión por la Patria.

image.png

Más allá de estas cuestiones electorales, el sondeo tiene otros dos datos que vale la pena mirar.

La gestión de Jorge Macri tiene 47,4% de imagen positiva y 49% negativa. Apenas unos puntos mejor que la de Milei, que está 46,8% a 51,3%. Siempre los dirigentes locales están un poco mejor que los nacionales.

En CABA, Milei es el dirigente con mejor imagen, con el 40% de positiva. Supera por 6 puntos a Jorge Macri y por 4 a Mauricio.

image.png

Importante aclarar. La encuesta se hizo entre el 11 y el 15 de abril, justo cuando el Gobierno anunció la salida del cepo. Es inevitable pensar que el entusiasmo por esa medida pueda torcer un poco la balanza.

El escenario en la Ciudad está abierto. Y como a nivel nacional, es probable que todo baile al ritmo del dólar y de los precios de los días previos de la elección. La Argentina tiene memoria de corto plazo.

