La furia de Chiara con Luz tras la decisión de El Pestañas en Gran Hermano 2024

Embed

Luego, cuando ingresó virtualmente el conductor Santiago del Moro, Chiara hizo su descargo y liquidó al Pestañas. "Que se agarren, porque sigo para adelante y estoy más fuerte que nunca. Ellos me quieren sacar y no van a poder", disparó la morocha.

"Que me sigan fulminando, que me sigan sacando a mi hermano, que me sigan nominado, que voy a seguir. Porque acá depende solamente de la gente", siguió Chiara enojadísima.

Instantes después, Alberto opinó sobre su dramática reacción: "Al final cada uno reacciona como reaciona. Se entiende que me da mucha pena echar a un familiar. Yo entiendo que cualquier familiar me hubiese dolido. La reacción que ha tenido... eso dice mucho de la persona. Yo no lo comparto".

"Lo único que me falta es que vos juzgues mi juego y mi reacción. Vos de mí no hables, no te permito hablar de mí enfrente mío", le respondió irritada Chiara.

"Me siento mal por echar a Giovanni, porque me parece un chico super bueno, super respetuoso, super amable, no me esperaba esa reacción. La verdad creo que es entendible la decisión, entonces que tenga una reacción así me parece desubicada", sumó Alberto.

Embed

Un feroz cruce entre la hermana de Eugenia y La Tana puso a todos en alerta en Gran Hermano 2024

El sábado se conoció que Gisela, la prima de Katia La Tana Fenocchio, decidió abandonar la casa de Gran Hermano 2024. Todos quedaron en shock en el juego por su drástica determinación.

Al parecer, Gisela tenía muchos problemas de convivencia con su prima. Ese habría sido el motivo por el cual optó por irse.

En las últimas horas, en una dinámica grupa, Tití Ruiz, la hermana de Eugenia, apuntó contra La Tana, en apoyo de Gisela.

"Demostraste ser mala persona. Tuviste una mala actitud con tu prima", le dijo a la chica de La Matanza.

"¿Hace cuatro días que la conocés? ¡Y tampoco me conocés a mí!", le contestó La Tana.

Furiosa, la rubia siguió. "Si vamos a hablar de mala persona... vamos a hablar de tu hermana porque ella se re cag... de la risa cuando yo estaba peleando con mi prima. Se hace la mala, pero cuando le tocás con golpes bajos, no se la banca", remarcó.