Manuel Adorni admitió que se había anotado al casting de Gran Hermano antes de ser Vocero de Javier Milei

El vocero presidencial confesó que tiene "tendencia a engordar" por lo que hace dietas "hace 40 años". "Todas las dietas que existen, las hice", reconoció.

La dieta que está haciendo actualmente es "sacrificada pero sirve", dijo y detalló que ya bajó "como 10 kg". "En la semana paso mucha hambre", agregó.

Además, recordó cuando se anotó al "primer casting de Gran Hermano, en el año 2000 o 2001" porque "no tenía nada para hacer y era un inconsciente total 18 años". "Abandoné en la segunda instancia porque me di cuenta de que era un delirio", expresó Adorni.

Su rol como Vocero presidencial y su lugar en el Gobierno de Javier Milei

Consultado por su lugar en el gobierno de Javier Milei, donde ejerce como vocero presidencial, Adorni aseguró que "hoy soy lo mismo que fui siempre, la diferencia es que el año pasado tomé la decisión de sumarme a ideas por las que venía peleando durante mucho tiempo, ideas por las que un montón de gente, entre ellos el Presidente, veníamos luchando".

"Seguimos siendo los mismos de siempre, con otras responsabilidades y cuestiones institucionales que respetamos a rajatabla", señaló.

Adorni conferencia de prensa rosada.jpg Manuel Adorni en conferencia de prensa en Casa Rosada.

En ese sentido, se refirió a la "perdida de libertad" que implica el cargo que ocupa. "Hay cosas que uno ya no puede hacer. Estás muy expuesto y tenés que tomar precauciones adicionales. Pero siempre lo positivo es más que lo negativo", indicó Adorni.

Y afirmó que "si no estuviéramos convencidos, ésto no lo podés hacer".

"Es un proceso que no es fácil y sabés lo que tenés en frente, un pasado que ataca con las peores armas. Todos apostaban que durábamos un mes, después que nos íbamos en Pascua, después a mitad de año y acá estamos. Pero es un camino que cuesta", reconoció.

La amistad entre Manuel Adorni y Javier Milei

Yuyito González le preguntó a Adorni cómo comenzó su relación con el presidente Javier Milei. "Los dos empezábamos en los medios, no recuerdo cuándo, hace diez o doce años", señaló el Vocero.

Y recordó que "irónicamente, nos conocimos en C5N". "Nos ponían en frente de piqueteros o gente que rozaba la ilegalidad, algún diputado de izquierda, algún personaje exótico de la política argentina. Éramos personajes de la era de Intratables, grandes debates de la televisión", expresó.

adorni-y-milei-123.webp La amistad entre Manuel Adorni y Javier Milei. (foto: archivo)

Luego del primer programa en el que coincidieron, "le mandé un mensaje por Twitter que decía "un placer haberte conocido" y ahí empezamos a hablar, nos empezamos a hacer amigos, nos pasamos los teléfonos", relató.

Consultado por qué le había llamado la atención de Milei, dijo que "era una persona distinta, esas personas que cuando uno las ve te das cuenta de que tienen algo que el resto, no".

"Era el único personaje nuevo que conocía de lo que estaba hablando, había en la tele mucha berretada", agregó.

Sobre su familia y su formación académica: "No me siento político"

En otro momento de la entrevista, Adorni se refirió a su familia. De lado paterno -dijo- eran militantes radicales, y del lado materno, peronistas.

"Nunca me interesó la política, no era lo mío. Hoy tampoco lo es. No me siento político ni quiero ser político. Estoy feliz donde estoy y haciendo lo que hago, defendiendo al Gobierno desde mi lugar", aseguró el Vocero presidencial. Y señaló que "donde él (Milei) me requiera, sabe que lo que me proponga me sentaré a conversarlo".

En un repaso por su carrera profesional, contó que estudió Economía y para contador público, hizo un posgrado en docencia universitaria, fue docente de Finanzas Públicas, Introducción a la Economía y Macroeconomía. "Y de casualidad terminé en los medios de comunicación, donde encontre mi lugar", expresó.

manuel adorni y pareja bettina.jpg Manuel Adorni y su mujer, Bettina Angeletti.

Se casó por Iglesia con Bettina Angeletti. "Es licenciada en Admnistración y ahora hace coaching para empresas y organizaciones. Tiene su consultora y es feliz en lo que hace", afirmó.

Y contó que tienen dos hijos: Trinidad de 4 años y Tobago de 9. "Estamos muy enamorados, estamos juntos desde el 8 de junio de 2011", agregó.

"Antes de que Javier ganara las elecciones, estaba obsesionado con el trámite de la ciudadanía italiana para mis nenes. A partir del 19 de noviembre,cuando se empieza a gestar que me iba a sumar al Gobierno, me obsesioné para hacer todo lo posible para que mis hijos no tengan que irse de Argentina", expresó.