Pestañas, el novio de Luz, marcó la cancha: dejó a Chiara y Lourdes confundidas

Además, demostró que estuvo siguiendo bastante el programa, ya que no les prestó mucha atención ni a Lourdes ni a Chiara.

El español las dejó dudando y ellas tuvieron una conversación en la que revelaron esto.

“Con el que creo que ni hablé, con el Pestañas”, dijo Lourdes y Chiara le confirmó que ella tampoco.

“Ni bola, me pareció raro por Luz. Me pone bastante, ese tema, me angustia. Porque yo con ella tenía un re vínculo”, dijo de lo que sucedía con la Jujeña antes del domingo cuando Chiara pidió que dejara la casa.

Contó que cuando se llevaban bien, Luz le había dicho de ir a comer los tres juntos y sumarla como una buena amiga. Pero luego de todo eso le bajó la ventana, y parece que el español vio todo y -de forma silenciosa- sigue el juego de su pareja.