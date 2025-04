La dolorosa decisión de los papás de Kim Gómez en el día de su cumpleaños

“Pensamos en hacer una jornada para los chicos con juegos inflables, dibujos y todo lo que sea lindo”, escribió Marcos en su cuenta de Instagram junto a una tierna imagen de su hija.

Un mural para la memoria

El homenaje incluirá la realización de un mural en honor a Kim. Una pared se convertirá en lienzo para que la comunidad pinte un recuerdo permanente que exprese amor, justicia y vida. Según detalló el papá de la niña, la jornada busca mantener una “energía linda y positiva”, en medio del duelo y la lucha por justicia.

“Después de pasar una buena semana con cosas positivas, llenos de cariño y apoyo de mucha gente, les quiero contar que volvimos a trabajar contentos retomando un poco de lo que quedó”, comentó Marcos en una publicación que recibió cientos de mensajes de acompañamiento.

La idea es que la jornada esté destinada especialmente a los chicos. Habrá actividades pensadas para que ellos jueguen, se expresen y participen activamente del recuerdo a Kim. Será un día para reunir amor, transformar el dolor y continuar una lucha que, para la familia Gómez, recién empieza.

La lucha de Marcos: “No quiero que mi hija haya muerto en vano”

Desde el mismo día del crimen, Marcos Gómez se convirtió en un referente de la lucha por justicia. Su voz ha resonado en los medios y en las redes, y su compromiso con generar un cambio es firme. En una reciente entrevista con Noticias Argentinas, aseguró que continúa en contacto con dirigentes políticos para impulsar reformas y acciones concretas.

“Tengo propuestas buenas para encarar y quiero hacerlo. Muchos famosos se contactaron, me quisieron ayudar económicamente y no acepté. Estoy siempre agradecido, pero yo hoy quiero otra cosa”, declaró.

Marcos no busca dinero ni exposición. Busca respuestas, acciones y cambios. Quiere que la muerte de su hija no haya sido solo una tragedia, sino un punto de inflexión para que otros niños estén más protegidos, para que las calles sean más seguras y para que quienes cometen actos como el que terminó con la vida de Kim, reciban condenas ejemplares.

“La verdad que solo con que los chicos estén presos no me alcanza. Yo me voy a meter al barro a generar un cambio por más mínimo que sea, lo voy a hacer”.





image.png

Qué pasó con Kim Gómez

El asesinato de Kim Gómez ocurrió en febrero en la ciudad de La Plata. Dos delincuentes la arrastraron por la calle mientras intentaban robar, y su vida terminó en medio de un acto de violencia sin sentido. La noticia provocó una oleada de dolor en todo el país, y su rostro se convirtió en símbolo de una infancia vulnerada por la inseguridad.

El caso generó protestas, pedidos de justicia y mensajes de solidaridad hacia su familia. Pero también dejó un vacío inmenso que, con el paso del tiempo, se intenta llenar con actos que mantengan su recuerdo y propongan un cambio en la sociedad.

El club como espacio de encuentro

El lugar elegido para el homenaje no es casual. El club Real Infantil de Altos de San Lorenzo, en La Plata, es un sitio muy vinculado a la infancia, al deporte y a la comunidad. Allí se realizará este emotivo encuentro donde, además del mural, se desarrollarán actividades lúdicas.

Será una jornada pensada desde el corazón, donde el objetivo principal no será el llanto, sino la celebración de una vida que, aunque breve, dejó una marca imborrable.

Una memoria que impulsa

El caso de Kim Gómez no sólo quedó en la noticia de su trágica muerte. Su nombre se convirtió en emblema de una lucha que recién empieza. Cada paso que da su familia busca transformar el dolor en acción y construir un legado que inspire a otros.

El mural, los juegos, la reunión de vecinos, no son solamente un homenaje: son un mensaje. Un recordatorio de que la vida de Kim importaba, que su ausencia duele, y que su historia no será olvidada.

En ese camino, Marcos Gómez se muestra firme. Su duelo se mezcla con un activismo que crece día a día y que, según dice, lo llevará a “meterse al barro” con tal de generar un cambio. Un cambio que tal vez no llegue de inmediato, pero que encuentra su primer paso en días como este: el del cumpleaños que no fue, pero que se recordará para siempre.