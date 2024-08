Explotó la interna por la Corte: Milei y Adorni defendieron a Santiago Caputo frente a críticas del senador Paoltroni

Hoy Milei consultado por periodistas acreditados en Casa Rosada, sobre las críticas de Paoltroni a Caputo, respondió raudo: "Es gente que no entiende nada".

Una hora después, en conferencia de prensa, la polémica fue subiendo de tono y el vocero presidencial, Manuel Adorni le respondió a Paoltroni con una ironía, pero sin romper.

Javier Milei con Manuel ADorni y Javier Lanari, los voceros de la Casa Rosada, que improvisaron una conferencia de prensa con acreditados, a 6 meses de asumir. Foto Presidencia..jpeg

"Es injustificable que personas que defienden los ideales de la libertad nos ataquen por ir en contra de la postulación del juez más cuestionado de la historia. Nuestro país necesita magistrados incorruptibles en la Corte Suprema para asegurar la seguridad jurídica. El juez Lijo favoreció la absolución de Insfrán en Formosa y es un garante de impunidad. Queremos una Argentina distinta. #LijoNo", dijo el senador Paoltroni al anticipar su voto negativo al pliego de Lijo este jueves, cuando se reúna la comisión en el Senado.

Así respondió a una supuesta amenaza de un usuario en la red X (exTwitter) que en los pasillos de la Casa Rosada se le atribuyen al asesor estrella de Milei, Santiago Caputo, pero que tanto él como el vocero presidencial salieron a desmentir.

La interna venía escalando desde la semana pasada, cuando un funcionario muy cercano a Milei se refirió en Casa Rosada a las críticas de Paoltroni a la postulación del juez que impulsa Milei para la Corte: "El que no vota a favor está afuera del espacio" dijo un alto funcionario en un intento de controlar la interna desatada dentro del bloque de La Libertad Avanza.

Pero acto seguido, Adorni deslegitimó la discusión de Paoltroni: "No sé con quién está chateando el senador porque Santiago Caputo no tiene cuenta en X, debe estar chateando con un boot", dijo ante la pregunta por las críticas del senador que coincide casualmente en las críticas a Lijo, con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Adorni dijo que los senadores y diputados de LLA son "todos libres de opinar y votar lo que quieran" y que "por supuesto" que desde la Casa Rosada aceptan críticas y diferentes opiniones.

Así, la Casa Rosada jugó con distintos actores del presidente para bajo, al comisario bueno y al malo con los díscolos, en medio de una dura interna que nadie sabe como va a terminar con la vicepresidenta, y definiciones que espera para completar la Corte Suprema y proyectos de leyes y DNU que le interesan.

La discusión interna en LLA se profundizó en horas cruciales en las que ante la fuerte presión que ejerció el presidente Milei, la vicepresidenta convocó a sesión especial para debatir este jueves dar marcha atrás con el polémico aumento de dietas millonarias para los senadores.

En los pasillos de la Casa Rosada admiten estar dispuestos a negociar con la jefa del kirchnerismo, Cristina Kirchner, o con un emisario del kirchnerismo, Eduardo De Pedro, pero este martes, ante esa pregunta en conferencia de prensa oficial, el vocero Manuel Adorni lo desmintió.

Contundente respondió: "nosotros no pactamos con el kirchnerismo", repitió varias veces Adorni, ofuscado por la pregunta sobre eventuales negociaciones que estarían llevando emisarios de Milei en el Ministerio de Justicia, bajo el comando del ideólogo de la estrategia, el asesor Santiago Caputo.

Sobre el pliego de Lijo, Adorni reiteró que "votará cada uno lo que crea conveniente. Nosotros no pactamos con kirchneristas. No lo hicimos, no lo hacemos y no lo haremos jamás porque son los que destruyeron el país”. El trágico momento que ha habido en la Argentina ha sido responsabilidad en gran parte del kirchnerismo”.

Santiago Caputo tiene despacho en Casa Rosada fue designado asesor presidencial. Foto Archivo.avif

Caputo quien suele cultivar un estricto bajo perfil, pero concentra varias de las negociaciones políticas del Gobierno, por estas horas también se convirtió en tendencia en redes sociales y en los medios. No solo por la pelea con Paoltroni, sino también porque el Senado se aprestaba a discutir los DNU que recrea la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y otro que el PEN le otorga un presupuesto de 100.000 millones de pesos de fondos reservados para hacer inteligencia, que manejará su delfín a cargo de esa dependencia: Sergio Neiffer.