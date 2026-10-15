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Martín Menem sobre la movilización en Congreso: "Querían generar caos, incertidumbre y dañar"

El presidente de la Cámara de Diputados cuestionó los incidentes registrados durante la protesta universitaria en las inmediaciones del Congreso. También defendió al Gobierno frente a las críticas por el financiamiento universitario y apuntó contra la oposición por el intento de derogar el DNU 70/2023.

Martín Menem sobre la movilización en Congreso: La marcha no fue populosa

Martín Menem sobre la movilización en Congreso: "La marcha no fue populosa, pero fue muy violenta". (Foto: captura de pantalla).

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, calificó de violenta la quinta Marcha Federal Universitaria que se realizó este jueves en la Ciudad de Buenos Aires y cuestionó los daños registrados en la vía pública. “La marcha no fue populosa, pero fue muy violenta”, afirmó durante una entrevista con Eduardo Feinmann en A24.

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La Marcha Federal Universitaria tuvo enfrentamientos entre las fuerzas policiales y los manifestantes. (Foto: Reuters).

La movilización reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades universitarias, sindicatos y organizaciones sociales en Plaza Congreso. La protesta tuvo como eje el reclamo de mayor financiamiento para la educación pública y el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, en una jornada atravesada también por la disputa legislativa en torno al DNU 70/2023.

Menem cuestionó los destrozos ocurridos durante la jornada y planteó quién deberá hacerse cargo de los gastos de reparación. “Destruyeron la calle. Destruyeron toda la vía pública. Quién va a pagar todo eso. Me parece una barbaridad. La gente se tiene que manifestar en las urnas, está en todo su derecho de hacerlo”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que las elecciones son el ámbito para expresar el respaldo o el rechazo a las decisiones del Gobierno. “Cada dos años en la Argentina se vota, ese es el momento de expresar su acompañamiento o disconformidad de las cosas que van pasando. Esta no es la manera”, señaló.

Consultado sobre los responsables de los episodios de violencia en el Congreso, el titular de Diputados apuntó contra sectores de izquierda: “Los intereses colectivos que no quieren que la Argentina avance, los más vinculados a la izquierda”, respondió.

Además, vinculó los incidentes con la falta de propuestas opositoras. “Hay una oposición que está agotada y no tiene nada para ofrecer en términos de Gobierno. Dejaron un país hecho pedazos. Al no haber propuestas la única manera de empezar a rasguñar votos es tirar piedras”, expresó.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

El intento de derogar el DNU 70/2023

Las declaraciones de Menem se produjeron después de que la oposición no lograra reunir el quorum necesario en la Cámara de Diputados para debatir la derogación del DNU 70/2023. Con 121 legisladores sentados en sus bancas, la sesión quedó a ocho del mínimo requerido para comenzar, y la ausencia de diputados de gobernadores aliados al oficialismo fue clave para que no se habilitara el debate.

Sobre el objetivo de la sesión, Menem afirmó que buscaba “dañar. No escuché ningún discurso que explique cómo perjudicó a la gente”.

También cuestionó que, según su visión, ningún diputado hubiera explicado los motivos para dejar sin efecto el decreto. “No escuché a ningún diputado explicar cuál es el beneficio de tumbar el DNU 70/23 que todo lo que hizo fue traer beneficios a la población”, manifestó.

Menem también apuntó contra la oposición en el contexto de la campaña electoral. “Se acerca el 27 y no hay ninguna propuesta. No tienen nada para ofrecer”, sostuvo.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Financiamiento universitario y discapacidad

Al referirse a la ley de financiamiento universitario, señaló que la discusión se encuentra en la Justicia y defendió el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno. “Está en instancia judicial eso. Nunca explicaron de dónde salen los fondos”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, agregó: “Sí se cumplió y se pagó lo que se tenía que pagar”.

Menem consideró que los reclamos por la universidad pública son utilizados políticamente por la oposición. “Se esconden detrás de una causa populista. Quién puede estar en contra de la universidad pública”, expresó.

Sobre las pensiones por discapacidad, cuestionó la existencia de beneficios que calificó como irregulares y mencionó el aumento de la cantidad de prestaciones. “Hay miles que lo han utilizado para hacer pensiones truchas. Hay pueblos que tienen más pensiones por discapacidad que habitantes. Pasaron de 80.000 en 2003 a más de un millón en 2023”.

En ese marco, defendió la iniciativa del oficialismo para avanzar con una nueva legislación sobre discapacidad y morosidad. “Es una iniciativa del bloque de La Libertad Avanza que junto con aliados estamos trabajando para tener el número que nos permita sancionar una ley para que la discapacidad no dependa nunca más de la política sino sea una política de Estado”.

Ley de tierras y reforma electoral

En cuanto al proyecto de ley de tierras que busca avanzar en el Congreso, Menem sostuvo que quienes cuestionan la iniciativa son, en su mayoría, dirigentes kirchneristas. “Los que atacan el proyecto que estuvo en el Congreso y que vino con media sanción a la Cámara de Diputados, el 90% son kirchneristas”, afirmó.

Por último, al ser consultado sobre la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aclaró que la discusión depende del Senado. “Eso está en el Senado, no depende de mí todavía. Creo que están dadas para que podamos avanzar en una reforma”, expresó.

En pocas palabras

  • Incidente en Congreso: Martín Menem calificó de violenta la movilización universitaria y cuestionó los daños a la vía pública.
  • Financiamiento universitario: El titular de Diputados defendió al Gobierno y apuntó que la discusión sobre los fondos está en instancia judicial.
  • DNU 70/2023: Menem criticó el intento opositor de derogar el decreto al no haber escuchado argumentos sobre sus perjuicios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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