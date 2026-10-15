Martín Menem sobre la movilización en Congreso: "Querían generar caos, incertidumbre y dañar"

Consultado sobre los responsables de los episodios de violencia en el Congreso, el titular de Diputados apuntó contra sectores de izquierda: “Los intereses colectivos que no quieren que la Argentina avance, los más vinculados a la izquierda”, respondió.

Además, vinculó los incidentes con la falta de propuestas opositoras. “Hay una oposición que está agotada y no tiene nada para ofrecer en términos de Gobierno. Dejaron un país hecho pedazos. Al no haber propuestas la única manera de empezar a rasguñar votos es tirar piedras”, expresó.

(Foto: captura de pantalla)

El intento de derogar el DNU 70/2023

Las declaraciones de Menem se produjeron después de que la oposición no lograra reunir el quorum necesario en la Cámara de Diputados para debatir la derogación del DNU 70/2023. Con 121 legisladores sentados en sus bancas, la sesión quedó a ocho del mínimo requerido para comenzar, y la ausencia de diputados de gobernadores aliados al oficialismo fue clave para que no se habilitara el debate.

Sobre el objetivo de la sesión, Menem afirmó que buscaba “dañar. No escuché ningún discurso que explique cómo perjudicó a la gente”.

También cuestionó que, según su visión, ningún diputado hubiera explicado los motivos para dejar sin efecto el decreto. “No escuché a ningún diputado explicar cuál es el beneficio de tumbar el DNU 70/23 que todo lo que hizo fue traer beneficios a la población”, manifestó.

Menem también apuntó contra la oposición en el contexto de la campaña electoral. “Se acerca el 27 y no hay ninguna propuesta. No tienen nada para ofrecer”, sostuvo.

(Foto: captura de pantalla)

Financiamiento universitario y discapacidad

Al referirse a la ley de financiamiento universitario, señaló que la discusión se encuentra en la Justicia y defendió el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno. “Está en instancia judicial eso. Nunca explicaron de dónde salen los fondos”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, agregó: “Sí se cumplió y se pagó lo que se tenía que pagar”.

Menem consideró que los reclamos por la universidad pública son utilizados políticamente por la oposición. “Se esconden detrás de una causa populista. Quién puede estar en contra de la universidad pública”, expresó.

Sobre las pensiones por discapacidad, cuestionó la existencia de beneficios que calificó como irregulares y mencionó el aumento de la cantidad de prestaciones. “Hay miles que lo han utilizado para hacer pensiones truchas. Hay pueblos que tienen más pensiones por discapacidad que habitantes. Pasaron de 80.000 en 2003 a más de un millón en 2023”.

En ese marco, defendió la iniciativa del oficialismo para avanzar con una nueva legislación sobre discapacidad y morosidad. “Es una iniciativa del bloque de La Libertad Avanza que junto con aliados estamos trabajando para tener el número que nos permita sancionar una ley para que la discapacidad no dependa nunca más de la política sino sea una política de Estado”.

Ley de tierras y reforma electoral

En cuanto al proyecto de ley de tierras que busca avanzar en el Congreso, Menem sostuvo que quienes cuestionan la iniciativa son, en su mayoría, dirigentes kirchneristas. “Los que atacan el proyecto que estuvo en el Congreso y que vino con media sanción a la Cámara de Diputados, el 90% son kirchneristas”, afirmó.

Por último, al ser consultado sobre la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aclaró que la discusión depende del Senado. “Eso está en el Senado, no depende de mí todavía. Creo que están dadas para que podamos avanzar en una reforma”, expresó.