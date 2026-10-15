Lilia Lemoine fue increpada por manifestantes durante la Marcha Federal Universitaria

La respuesta de Lemoine en las redes sociales

La diputada compartió uno de los videos en su cuenta oficial de X y denunció agresiones durante el episodio.

“Me mojaron, me escupieron, tiraron tierra, piedras, huevos (me quedé a limpiarlos), intentaron romperme el celular... pero al menos pude hacer este video donde se puede ver a los estudiantes de la marcha esgrimiendo los argumentos que la izquierda internacionalista le metió en la cabeza a las nuevas 'clases oprimidas'", escribió.

Luego, explicó por qué decidió retirarse del lugar. “Me fui porque, si no, tenían que dispersarlos, y a diferencia de lis kukas, a mí no me gusta ver violencia. Nunca voy a dar un paso atrás”, agregó.

El reclamo por el financiamiento universitario

La quinta Marcha Federal Universitaria tuvo como eje la exigencia de que el Gobierno cumpla con la ley de financiamiento universitario. La Plaza de los Dos Congresos fue el punto central de la convocatoria, que reunió a distintos sectores de la comunidad educativa y organizaciones sindicales.

La protesta se desarrolló en medio del conflicto entre las universidades públicas y el Ejecutivo por los recursos destinados al sistema educativo, y coincidió con una jornada de tensión política y parlamentaria en el Congreso.

Los incidentes durante la Marcha Federal Universitaria

La movilización reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades universitarias, sindicatos y organizaciones sociales que reclamaban el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y mayores recursos para las instituciones públicas.

Los primeros incidentes frente al Congreso se registraron minutos antes de las 16, cuando un grupo de manifestantes comenzó a romper bancos y veredas y a arrojar piedras contra los efectivos policiales. La situación derivó en un operativo de seguridad con intervención de las fuerzas desplegadas en la zona.