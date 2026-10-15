La oposición no logró alcanzar el quorum en Diputados para derogar el DNU 70

De esta manera, el Gobierno evitó, por escaso margen, que quede eliminado el decreto, que ahora sigue vigente parcialmente mientras se espera de una definición de fondo de la Corte Suprema de Justicia.

La celebración de Martín Menem en redes

El titular de la Cámara baja utilizó sus redes sociales para celebrar la caída de la sesión que le permite al Gobierno conservar el DNU 70/2023: "Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso", festejó.

Clima de tensión y frenéticas negociaciones con los gobernadores

La sesión se levantó después de negociaciones en el marco de la reunión de labor parlamentaria convocada para este mediodía, en la que los principales referentes de la oposición señalaban "estar cerca" del quorum, pero que dependía de la decisión que tomaran gobernadores opositores que mantienen buen diálogo con el Gobierno, como Raúl Jalil, de Catamarca, y Martín Llaryora, de Córdoba.

Otros que definieron a favor del Gobierno fueron los diputados que responden a los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El debate en minoría en Diputados

Una vez habilitado el debate en minoría, hablaron los diputados opositores Cecilia Moreau, Agustín Rossi y Miguel Ángel Pichetto en homenaje a Norberto Di Próspero, el histórico secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), que falleció ayer a los 61 años de forma repentina.

Al comienzo del debate de minoría, diputados de la oposición rindieron homenaje a Norberto Di Próspero. (Foto: captura).

Lo siguieron discursos del jefe de bloque de UP, Germán Martínez que reprochó al oficialismo y a los diputados que no dieron quorum. Martínez acusó a los ausentes de “traicionar al pueblo que no llega a fin de mes”.

Germán Martínez recriminó la ausencia en la sesión del bloque oficialista y de sus aliados. (Foto: captura de pantalla).

El jefe del bloque kirchnerista también se refirió al incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario y expresó apoyo a la marcha federal universitaria que, a las 15, comenzaba a llenar la Plaza Congresos y la Plaza de Mayo.

Por su parte, el radical Pablo Juliano del bloque Provincias Unidas, calificó a los diputados que no dieron quorum como “lavarropas de la política que van y vienen dejando de a pie a los argentinos que lo llegan a fin de mes".

También usaron la expresión de minoría para denunciar el DNU 70 y la polémica por la ley de tierras, los diputados del FIT, Nicolás Del Caño y Myriam Bregman.

La postura del PRO

Desde el bloque de diputados del PRO, comandado por Cristian Ritondo, explicaron la postura de no dar quorum y acusaron a la oposición de intentar voltear un DNU clave para el plan económico de Javier Milei. “No dimos quorum porque no vamos a ser parte de una maniobra del kirchnerismo que usa la ley de Tierras como excusa para intentar voltear todo el DNU 70”, dijeron las fuentes consultadas por A24.com.

Desde el PRO señalaron que la ley de Tierras ya tiene una medida judicial vigente y remarcaron que el miércoles, junto a la UCR y La Libertad Avanza, firmaron un dictamen de mayoría con 34 firmas para derogar el artículo 154 del cuestionado DNU y restituir la ley que limita la extranjerización de tierras.

Cerca de Ritondo señalaron que “hay una solución concreta para ese tema, sin necesidad de tirar abajo el resto del decreto”, al explicar el apoyo al proyecto presentado por el Gobierno que modifica el texto original de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que plantean tratarlo en la sesión del 21 de octubre.

Desde el PRo señalan que “lo que está en juego es mucho más que un artículo” y sostuvieron que “el DNU 70 permitió terminar con una ley de Alquileres que había hecho desaparecer propiedades del mercado y perjudicaba a los inquilinos”.

“Al darles mayor libertad a propietarios e inquilinos para acordar las condiciones de los contratos, se recuperó la oferta y muchas familias volvieron a tener opciones para alquilar. ¿Queremos volver a un sistema donde nadie quería poner su propiedad en alquiler?”, se preguntaron en línea con la estrategia del Gobierno.

Destacaron que “el DNU 70 también eliminó la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y el Observatorio de Precios, que respondían a una lógica de controles e intervención estatal que durante años no logró resolver la inflación ni los problemas de abastecimiento”.

Y agregaron que desde el PRO “creemos que los precios se ordenan con estabilidad económica, competencia y más producción, no mandando militantes a controlar comercios”.

También defendieron el DNU 70 al señalar que ”además abrió sectores que estaban llenos de restricciones. La política de cielos abiertos permite más competencia y mejores oportunidades de conectividad aérea. La desregulación de las telecomunicaciones facilitó el ingreso de nuevos operadores de internet satelital, como Starlink, que permiten conectar lugares del país donde antes era muy difícil acceder a ese servicio. Son cambios concretos que benefician a los argentinos".

Pero cerca de Ritondo señalaron que hay otro punto fundamental: “El DNU está vigente desde diciembre de 2023 y hace casi tres años que empresas, comerciantes y familias toman decisiones bajo estas reglas".

Señalaron que “pretender derogarlo entero, sin explicar qué marco normativo quedaría vigente ni cómo se resolvería esa transición, es abrir una discusión jurídica innecesaria y generar incertidumbre para quienes quieren invertir, producir y trabajar”.

Aclararon que “no es que no se pueda discutir o corregir un artículo. De hecho, estamos impulsando una solución para la ley de Tierras. Lo que no vamos a aceptar es que utilicen ese tema para llevarse puestas todas las reformas” del gobierno de Milei.

Por último, desde el PRO señalaron que “el kirchnerismo quiere volver a un modelo de controles, regulaciones y trabas que ya fracasó” mientras que el PRO “cree que la Argentina necesita exactamente lo contrario: más libertad para producir, más competencia, más inversión y reglas claras”.

“El PRO acompañó desde el primer día las reformas que consideró necesarias para cambiar la Argentina y lo va a seguir haciendo. No vamos a prestarnos al show de los que creen que cuanto peor le vaya al Gobierno, mejor. Porque en el medio están los argentinos”, finalizaron.