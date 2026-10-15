El Gobierno repudió los incidentes en la marcha universitaria: "Quieren imponer el caos"

“El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia”, sostuvo.

Cómo comenzaron los incidentes frente al Congreso

Los enfrentamientos se registraron durante la tarde del jueves, en el marco de la movilización de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades universitarias, sindicatos y organizaciones sociales que reclamaban el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Los primeros episodios de violencia ocurrieron minutos antes de las 16, cuando un grupo de manifestantes comenzó a romper bancos y veredas y a arrojar piedras contra los efectivos policiales.

La ministra de Seguridad cuestionó a los manifestantes que protagonizaron los enfrentamientos frente al Congreso. (Foto: Reuters)

La situación escaló poco después, cuando un grupo lanzó piedras contra los gendarmes que formaban un cordón de seguridad frente a las vallas instaladas en las inmediaciones del Congreso.

Ante los ataques, las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y el uso de un camión hidrante para dispersar a los manifestantes e intentar contener los incidentes.

La zona contaba con un importante operativo policial para controlar el desarrollo de la protesta y resguardar el perímetro del Congreso.

La Policía y la Gendarmería utilizaron gases lacrimógenos y un camión hidrante para dispersar a los grupos que arrojaron piedras contra los efectivos. (Foto: Reuters)

El reclamo universitario

La movilización tuvo como eje el reclamo por mayores recursos para las universidades públicas y la exigencia de que el Gobierno cumpla con la ley de financiamiento universitario. La Plaza de los Dos Congresos fue el punto central de la convocatoria, que reunió a distintos sectores de la comunidad educativa y organizaciones sindicales.

La jornada también estuvo atravesada por la actividad parlamentaria y los intentos de la oposición de avanzar con iniciativas que el oficialismo busca frenar.

En ese contexto, los bloques opositores no lograron reunir el quórum necesario en la Cámara de Diputados para debatir la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. La ausencia de legisladores vinculados con gobernadores aliados al Gobierno fue determinante para que la sesión prevista para este jueves no pudiera comenzar.