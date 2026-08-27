Tras la victoria en Diputados, Martín Menem arremetió contra la oposición: "Ayer perdieron 17 a cero"

En esa línea, sostuvo: "No son todos los partidos, son algunos que otros integrantes de fuerzas que estuvieron en el sector del medio", observó sobre la presencia de legisladores de la UCR y de la CC.

Menem analizó que "el 2027 cada vez está más cerca" y remarcó que "la población va a tener que tomar una decisión: para dónde quiere ir".

Respecto al aumento de la deuda de los hogares, diagnosticó que "en términos de PBI el mercado argentino es muy chico" y advirtió que la "mayoría son créditos de consumos chicos y una buena parte de lo que está con mora de más de 90 días tiene que ver con los electrodomésticos".

"¿Por qué subieron las tasas en Argentina?", se preguntó y luego respondió que se debió a "la corrida" cambiaria que hubo antes de las elecciones de octubre pasado.

"El origen de la suba de tasas son estos mismos que te cortaron las piernas y ahora viene con una curita a explicarte cómo pueden tratar de solucionarte", arremetió contra la oposición al atribuirle ser responsables de la inestabilidad política en las últimas elecciones.

En cuanto a la misma problemática, indicó que "se están arbitrando medidas a través del Banco Nación pero pagando y cumpliendo". "La economía argentina este año está mejor que la del año pasado", señaló Menem.

Las formas de Milei

Respecto a las vehementes críticas que el presidente lanza contra el periodismo, Menem acotó que "el día que Javier no sea Javier va a perder su esencia". "Ustedes quieren que sea de una forma o de otra y él es así. Y yo lo banco así. La gente lo eligió así porque en la campaña del 2023 era el mismo Milei que hoy", argumentó.

En cuanto al periodismo, comentó que "el que miente, genera resistencia" y agregó que "hay muchos que mienten".

"Desde el momento en que perdieron el monopolio del micrófono y hay redes sociales y te pueden contestar online 24/7, se equilibró la balanza", lanzó.

El "17 a cero" en la Cámara de Diputados

"El Gobierno ayer llevó a la sesión 17 proyectos, y se llevó los 17", celebró el presidente de la Cámara baja y chicaneó a la oposición "perdieron 17 a 0".

En cuanto al peronismo, subrayó que "no tolera el partido del Estado, que ha sido siempre el PJ, que ven el verde mucho más arriba del rojo", en referencia a los votos a favor y en contra que obtuvo el oficialismo.

Sobre los momentos de tensión que se vivieron ayer en el recinto, Menem criticó que esos sectores "generaron una sensación de inestabilidad parlamentaria".