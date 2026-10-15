Marcha Federal Universitaria: tensión, incidentes, piedras y gases frente al Congreso

A lo largo de la tarde las cámaras de A24 mostraron a manifestantes rompiendo parte de las baldosas y bancos de Plaza Congreso para arrojar a las fuerzas de seguridad, que respondieron desde el otro lado de las vallas con gases lacrimógenos y camiones hidrantes.

Pasadas las 18, tanto la Policía Federal como la Prefectura Naval avanzaron sobre los manifestantes que todavía se encontraban en la Plaza mientras disparaban balas de goma y más gases lacrimógenos.

Además, las fuerzas policiales informaron que había ocho efectivos heridos y al menos 31 detenidos.

El recorrido y las organizaciones que participan

La movilización atravesó distintas calles y avenidas porteñas, entre ellas Cerrito, Córdoba, Callao, Corrientes, Lima y Avenida de Mayo, en dirección a la Plaza de los Dos Congresos.

De la protesta participaron columnas universitarias, docentes y representantes de la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La lectura de un documento de reclamo al Gobierno fue leído desde el escenario del acto pero los organizadores tuvieron que acelerar su final debido a la llegada de los gases lacrimógenos al acto.

El reclamo por el financiamiento universitario

La marcha tuvo lugar en medio del conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno por los recursos destinados al sistema educativo. Las instituciones reclamaron que se cumpla la ley de financiamiento universitario.

La oposición no logró reunir el quórum necesario en la Cámara de Diputados para avanzar con la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. La ausencia de legisladores que responden a gobernadores aliados al Gobierno resultó determinante para que la sesión de este jueves no pudiera comenzar.

Ahora, el oficialismo pondrá el foco en la sesión prevista para el 21 de octubre, en la que buscará restablecer la ley de tierras y debatir otras iniciativas vinculadas con la morosidad y la discapacidad.

Marcha universitaria: dónde fue la concentración y dónde hubo cortes

Las primeras concentraciones en la Ciudad de Buenos Aires se registraron a las 12.30, mientras que la convocatoria principal comenzó a las 13 en Plaza Houssay. Desde allí, las columnas se dirigirán hacia el Congreso, donde a las 16 estaba prevista la lectura de un documento conjunto.

La Plaza Congreso será el punto central de la jornada, aunque también se esperan movilizaciones en distintas ciudades del país, entre ellas Córdoba, Rosario y San Nicolás.

Qué organizaciones y gremios se sumaron a la movilización

La convocatoria impulsada por la comunidad universitaria sumará el respaldo de las principales centrales sindicales, organizaciones sociales y espacios políticos opositores.

Entre los sectores que anunciaron su participación se encuentran la CGT, las dos CTA y ATE. También estuvieron el Movimiento Derecho al Futuro, que conduce Axel Kicillof; La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner; el Frente Renovador, de Sergio Massa; sectores de la Unión Cívica Radical no alineados con Milei; el Movimiento Evita, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Libres del Sur y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

El Movimiento Evita y la UTEP convocaron a concentrarse desde las 14 en Plaza Congreso. Además del financiamiento universitario, reclamarán el rechazo al DNU 70/2023, medidas para las familias endeudadas y respuestas para las personas con discapacidad.

Libres del Sur llamó a movilizarse desde las 13 y puso el foco en las tasas de interés que considera abusivas y en las prácticas de cobranza ilegales. Su dirigenta nacional, Silvia Saravia, también reclamó el cumplimiento de las leyes de financiamiento universitario y discapacidad.

Por su parte, el SUTNA se concentró a las 13.30 en la intersección de Avenida de Mayo y Sáenz Peña, con consignas vinculadas con la educación pública y la industria nacional.

ATE convocó a un paro de 24 horas y a marchar hacia el Congreso. Frente a esa medida, el Gobierno confirmó que descontará el día a los empleados públicos nacionales que adhieran a la huelga.

Durante la jornada, sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

El secretario general de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro “Peluca” Gramajo, señaló que la movilización expresará una agenda de reclamos que excede el ámbito universitario e incluye a las familias endeudadas y a las personas con discapacidad.