En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Patricia Bullrich
Presupuesto
Exclusivo A24

Patricia Bullrich volvió a cuestionar los cambios en Discapacidad: "De golpe viene una bomba atómica"

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza cuestionó que el proyecto ingresara al Congreso después de una reunión de la mesa política en la que, según afirmó, no se había informado sobre los cambios. También defendió la ley de Inocencia Fiscal II y reclamó mayor coordinación dentro del oficialismo.

Patricia Bullrich volvió a cuestionar los cambios en Discapacidad: De golpe viene una bomba atómica

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado cuestionó el modo en que ingresó el Presupuesto al Congreso y reclamó una mayor coordinación dentro del oficialismo. En diálogo con A24, Patricia Bullrich también defendió la ley de Inocencia Fiscal II y aseguró que busca que los argentinos que tienen dólares fuera del sistema puedan utilizarlos sin ser considerados infractores.

Leé también Tras el tiroteo en el Palomar, Bullrich cruzó a Alonso por la inseguridad y el ministro bonaerense respondió con dureza
El intento de robo a un comisario mayor retirado en El Palomar volvió a enfrentar a Patricia Bullrich y Javier Alonso. (Foto: A24).

La crítica de Bullrich por el ingreso del Presupuesto

Al referirse al Presupuesto de la Nación, Bullrich cuestionó que el proyecto haya ingresado al Congreso mientras se buscaba alcanzar un acuerdo entre distintos sectores para evitar una sesión sin consenso.

Sobre sus primeras declaraciones a la prensa sobre este tema, aseguró que le "salió así decirlo de sopetón" porque "cuando vi que la Cámara de Diputados estaba trabajando una modificación consensuada, un acuerdo entre partes y hubiera consenso entre todos, entró el Presupuesto con una derogación de hecho de toda la ley de Emergencia en Discapacidad cuando ya se había buscado un acuerdo”, sostuvo.

Bullrich señaló que el tema no había sido planteado durante una reunión política realizada del día anterior. “Habíamos estado el día anterior con la mesa política y se habían dado los números macro, pero nadie dijo nadie de esto”, sostuvo, y agregó: “El tema de discapacidad es muy fuerte”.

La senadora cuestionó que, en medio de ese escenario, apareciera el proyecto presupuestario con modificaciones que no habían sido discutidas previamente en esa mesa. “En vez de mantener eso de golpe viene una bomba atómica”, afirmó.

“A mí no me tomen de tonta”

La senadora insistió en que esperaba que los temas fueran discutidos dentro de la mesa política antes de llegar al Congreso y expresó su malestar por no haber conocido previamente los cambios incorporados al Presupuesto.

“Tengo que ser sincera y decir, a ver, a mí no me tomen de tonta. Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo me siento que me toman de tonta", manifestó.

Bullrich aclaró que no buscaba responsabilizar directamente a una persona o sector por la situación, aunque sostuvo que el proyecto debía haber sido presentado previamente en el ámbito de discusión política. “El presupuesto viene de economía, yo no quiero acusar a nadie, pero lo menos que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa”, dijo.

La senadora planteó además que una mayor coordinación permitiría reducir los costos políticos y sociales de las decisiones del Gobierno.

“Yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan porque si no se discuten antes la gente va a pensar que el Gobierno es totalmente insensible”, manifestó.

Bullrich defendió la ley de Inocencia Fiscal II

Tras la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal II, Bullrich sostuvo que la norma apunta a facilitar la utilización de los dólares que los ciudadanos mantienen fuera del sistema financiero.

“Esta ley lo que hace es permitirles a todos los ciudadanos que tienen dólares fuera del sistema, mediante una declaración jurada que pueden firmar de ganancias, pueden llevarlos a los bancos y utilizarlos para lo que quieran”, sostuvo.

La senadora agregó que la iniciativa tiene como objetivo modificar el enfoque sobre quienes mantienen ahorros fuera del sistema.

“Nadie les va a preguntar nada. También hay un resguardo para todos los que somos funcionarios que no podemos utilizar esta herramienta. Esto es decirles a los argentinos, en vez de considerarlos infractores, los consideramos ciudadanos de buena fe”, afirmó.

Sobre una posible separación del oficialismo

Consultada sobre una posible separación con el oficialismo, Bullrich aseguró que mantiene su responsabilidad al frente del bloque de senadores y diferenció entre los temas en los que puede haber acuerdos y aquellos en los que pueden producirse diferencias.

“Uno tiene que entender que hay temas que se pueden discutir, que van a tener el acuerdo de todos, y hay otros donde vamos a perder 10 a 0”, afirmó.

Por último, sostuvo que el oficialismo debe revisar algunas de sus decisiones y mantener el vínculo con la sociedad. “Lo que tenemos que hacer es seguir el camino que nos dio resultados y no el camino que nos puso aislados de la sociedad. Yo no estoy de acuerdo con que todo siga igual. Hay muchas cosas que cambiar”, afirmó.

Y concluyó con un llamado a mantener el acompañamiento a la ciudadanía: “Estamos en un momento sensible. Nosotros tenemos que acompañar y no dejar a la gente sola".

En pocas palabras

  • Bullrich cuestionó el ingreso del Presupuesto: La senadora criticó que el proyecto llegara al Congreso sin discusión previa en la mesa política, comparándolo con una "bomba atómica".
  • Defensa de Inocencia Fiscal II: Patricia Bullrich explicó que la ley busca permitir a los ciudadanos usar dólares fuera del sistema declarándolos, considerándolos ciudadanos de buena fe.
  • Coordinación oficialista: La líder de LLA reclamó mayor diálogo interno en el oficialismo para evitar "costos políticos y sociales" y mantener un vínculo con la sociedad.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Patricia Bullrich Presupuesto discapacidad Congreso Noticias A24
Notas relacionadas
En la mesa política, Caputo presentó el Presupuesto 2027 y Bullrich llevó la agenda del Senado
Patricia Bullrich se desmarcó de los cambios en Discapacidad: "Me sorprendió"
La reacción del oficialismo por la suspensión del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar