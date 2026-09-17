Patricia Bullrich volvió a cuestionar los cambios en Discapacidad: "De golpe viene una bomba atómica"

La senadora cuestionó que, en medio de ese escenario, apareciera el proyecto presupuestario con modificaciones que no habían sido discutidas previamente en esa mesa. “En vez de mantener eso de golpe viene una bomba atómica”, afirmó.

“A mí no me tomen de tonta”

La senadora insistió en que esperaba que los temas fueran discutidos dentro de la mesa política antes de llegar al Congreso y expresó su malestar por no haber conocido previamente los cambios incorporados al Presupuesto.

“Tengo que ser sincera y decir, a ver, a mí no me tomen de tonta. Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo me siento que me toman de tonta", manifestó.

Bullrich aclaró que no buscaba responsabilizar directamente a una persona o sector por la situación, aunque sostuvo que el proyecto debía haber sido presentado previamente en el ámbito de discusión política. “El presupuesto viene de economía, yo no quiero acusar a nadie, pero lo menos que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa”, dijo.

La senadora planteó además que una mayor coordinación permitiría reducir los costos políticos y sociales de las decisiones del Gobierno.

“Yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan porque si no se discuten antes la gente va a pensar que el Gobierno es totalmente insensible”, manifestó.

Bullrich defendió la ley de Inocencia Fiscal II

Tras la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal II, Bullrich sostuvo que la norma apunta a facilitar la utilización de los dólares que los ciudadanos mantienen fuera del sistema financiero.

“Esta ley lo que hace es permitirles a todos los ciudadanos que tienen dólares fuera del sistema, mediante una declaración jurada que pueden firmar de ganancias, pueden llevarlos a los bancos y utilizarlos para lo que quieran”, sostuvo.

La senadora agregó que la iniciativa tiene como objetivo modificar el enfoque sobre quienes mantienen ahorros fuera del sistema.

“Nadie les va a preguntar nada. También hay un resguardo para todos los que somos funcionarios que no podemos utilizar esta herramienta. Esto es decirles a los argentinos, en vez de considerarlos infractores, los consideramos ciudadanos de buena fe”, afirmó.

Sobre una posible separación del oficialismo

Consultada sobre una posible separación con el oficialismo, Bullrich aseguró que mantiene su responsabilidad al frente del bloque de senadores y diferenció entre los temas en los que puede haber acuerdos y aquellos en los que pueden producirse diferencias.

“Uno tiene que entender que hay temas que se pueden discutir, que van a tener el acuerdo de todos, y hay otros donde vamos a perder 10 a 0”, afirmó.

Por último, sostuvo que el oficialismo debe revisar algunas de sus decisiones y mantener el vínculo con la sociedad. “Lo que tenemos que hacer es seguir el camino que nos dio resultados y no el camino que nos puso aislados de la sociedad. Yo no estoy de acuerdo con que todo siga igual. Hay muchas cosas que cambiar”, afirmó.

Y concluyó con un llamado a mantener el acompañamiento a la ciudadanía: “Estamos en un momento sensible. Nosotros tenemos que acompañar y no dejar a la gente sola".