Bullrich celebró la revocación del fallo sobre la ley Penal Juvenil, pero se distanció del juicio político

"Además -agregó- la Ley Penal Juvenil contempla distintas penas, incluida la prisión, según la gravedad del delito. Lo que no contempla es que una jueza elija qué leyes aplicar según su ideología. Las víctimas no eligieron ser víctimas. Quien comete un delito debe responder ante la Justicia".

En la sentencia, el tribunal de alzada decidió que la magistrada sea apartada de la causa, como había solicitado el Ministerio Público Fiscal en su apelación. Ahora, se deberá hacer un sorteo para designar a un magistrado para que siga el proceso.

El discurso de Bullrich en ACA

La senadora había anticipado su posición en un Congreso Anticorrupción que se realizó en Automóvil Club Argentino (ACA) este miércoles, organizado por la asociación civil Río Paraná. Allí había sostenido que “la política debe evitar que los jueces sean perseguidos por sus sentencias”.

Al final de su discurso, Bullrich agregó: “Yo estoy totalmente en contra de las dos juezas que pararon el Régimen Penal Juvenil. Totalmente en contra” pero, aclaró, que "yo no les hago un juicio político por eso”.

Se trató de la tercera diferencia marcada con el Gobierno en la semana, luego de los cuestionamientos públicos a los cambios impulsados por el Ministerio de Economía en el Presupuesto 2007 sobre el área de Discapacidad y la publicación de un video con la canción de la artista Lali Espósito en su cuenta de la red social X, donde marcó su independencia del oficialismo.

En diálogo con A24 luego de la victoria en el Senado de LLA con la modificación del régimen de Zonas Frías y de los cambios en la carta orgánica del Banco Central, Bullrich afirmó que acompañará "la reelección del proyecto" tras negar su intención de competir por la presidencia.