Polémica licitación y una sola oferta: los negocios detrás de la visita del papa León XIV a la Argentina

La licitación para organizar la misa y la vigilia por la visita del papa León XIV tuvo una sola oferta económica. (Foto: captura).

Según lo expuesto en WiFi, el procedimiento fue llevado adelante por la unidad de la Jefatura de Gabinete encargada de coordinar los aspectos vinculados con la visita papal, bajo la órbita de Diego Santilli.

Finalmente, Wiñazki mostró el documento de adjudicación, que fija el monto en $8.690.000, por encima de los $8.300 millones mencionados inicialmente. Según explicó en WiFi, DF Entertainment fue la única empresa que presentó una oferta económica para organizar la misa y la vigilia previstas en el Monumento a los Españoles.

Una sola empresa presentó una oferta económica

Uno de los puntos señalados por Wiñazki fue que, aunque tres empresas estuvieron vinculadas al procedimiento, solo una presentó una oferta económica: DF Entertainment S.A., la productora de Diego Finkelstein, vinculada a la organización de grandes eventos y a Live Nation.

Las otras dos firmas mencionadas fueron Oymyakon S.A. y Five Pro Events S.A. Sin embargo, según la información expuesta en WiFi, ninguna de ellas presentó una oferta. Por eso, aunque figuraron entre las empresas que participaron del proceso, la única propuesta económica fue la de DF Entertainment.

El llamado se publicó el 14 de octubre y el plazo para consultas cerró al día siguiente. La apertura de ofertas se realizó el 20 de octubre. (Foto: captura).

El periodista también repasó las fechas del procedimiento. De acuerdo con su exposición, el llamado a licitación se publicó el 14 de octubre a las 19.30 y el período para realizar consultas se habilitó un minuto después. Ese plazo cerró al día siguiente, a las 19.32, mientras que la apertura de los sobres con las propuestas se realizó el 20 de octubre.