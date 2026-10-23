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Polémica licitación y una sola oferta: los negocios detrás de la visita del papa León XIV a la Argentina

La organización de la misa y la vigilia por la visita del Papa al país prevé un gasto millonario y tuvo una sola oferta económica, según informó Wiñazki en WiFi.

La polémica licitación para organizar la misa y la vigilia por la visita del papa León XIV al país. (Foto: Reuters).

La polémica licitación para organizar la misa y la vigilia por la visita del papa León XIV al país. (Foto: Reuters).

El Gobierno adjudicó la organización de la misa y la vigilia previstas para la eventual visita de León XIV por una cifra que ronda los $8.700 millones, unos US$4,5 millones según las cifras difundidas en WiFi.

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El periodista Nicolás Wiñazki señaló que, aunque hubo tres empresas vinculadas al procedimiento, solo una presentó una oferta económica para el evento que se proyecta realizar en el Monumento a los Españoles, con una convocatoria estimada de dos millones de personas.

LOS NEGOCIOS DETRÁS DE LA VISITA DEL PAPA

La organización de una misa y una vigilia para dos millones de personas en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, quedó bajo la lupa por el monto de la contratación y las condiciones del procedimiento. Según expuso Nicolás Wiñazki en WiFi, el llamado a licitación se publicó el 14 de octubre a las 19.30.

La actividad está prevista en el marco de la eventual visita del papa León XIV a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre. El evento masivo requeriría una estructura de gran escala, con escenarios, iluminación, baños químicos y otros servicios necesarios para recibir a la multitud.

La licitaci&oacute;n para organizar la misa y la vigilia por la visita del papa Le&oacute;n XIV tuvo una sola oferta econ&oacute;mica. (Foto: captura).

La licitación para organizar la misa y la vigilia por la visita del papa León XIV tuvo una sola oferta económica. (Foto: captura).

Según lo expuesto en WiFi, el procedimiento fue llevado adelante por la unidad de la Jefatura de Gabinete encargada de coordinar los aspectos vinculados con la visita papal, bajo la órbita de Diego Santilli.

Finalmente, Wiñazki mostró el documento de adjudicación, que fija el monto en $8.690.000, por encima de los $8.300 millones mencionados inicialmente. Según explicó en WiFi, DF Entertainment fue la única empresa que presentó una oferta económica para organizar la misa y la vigilia previstas en el Monumento a los Españoles.

Una sola empresa presentó una oferta económica

Uno de los puntos señalados por Wiñazki fue que, aunque tres empresas estuvieron vinculadas al procedimiento, solo una presentó una oferta económica: DF Entertainment S.A., la productora de Diego Finkelstein, vinculada a la organización de grandes eventos y a Live Nation.

Las otras dos firmas mencionadas fueron Oymyakon S.A. y Five Pro Events S.A. Sin embargo, según la información expuesta en WiFi, ninguna de ellas presentó una oferta. Por eso, aunque figuraron entre las empresas que participaron del proceso, la única propuesta económica fue la de DF Entertainment.

El llamado se public&oacute; el 14 de octubre y el plazo para consultas cerr&oacute; al d&iacute;a siguiente. La apertura de ofertas se realiz&oacute; el 20 de octubre. (Foto: captura).

El llamado se publicó el 14 de octubre y el plazo para consultas cerró al día siguiente. La apertura de ofertas se realizó el 20 de octubre. (Foto: captura).

El periodista también repasó las fechas del procedimiento. De acuerdo con su exposición, el llamado a licitación se publicó el 14 de octubre a las 19.30 y el período para realizar consultas se habilitó un minuto después. Ese plazo cerró al día siguiente, a las 19.32, mientras que la apertura de los sobres con las propuestas se realizó el 20 de octubre.

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