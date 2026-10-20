En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
mesa politica
Economía
Casa Rosada

Reunión de la mesa política: análisis de la situación "económica y política internacional" y de la estrategia legislativa

El Gobierno analizó la crisis económica y política internacional, "con especial atención a los conflictos sociales en Francia e Italia" y sus repercusiones en la Argentina. En un encuentro de más de 2 horas, la mesa política también definió la agenda para la sesión de este miércoles en Diputados y medidas para mitigar las inundaciones por el fenómeno El Niño.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
La mesa política encabezada por Karina Milei se volvió a reunir en Casa Rosada este martes

La mesa política encabezada por Karina Milei se volvió a reunir en Casa Rosada este martes, con la crisis económica internacional y la agenda legislativa como ejes. Foto: Presidencia.

La mesa política, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo una nueva reunión este martes en Casa Rosada, en la que se analizaron la situación económica y política internacional, la agenda legislativa nacional y la evolución del fenómeno de El Niño en el país.

Leé también El Gobierno reunió a su mesa política y definió los próximos pasos en el Congreso
photoKarina Milei y Diego Santilli reunieron a la mesa política este martes en Casa Rosada. Los detalles. Foto:  Archivo.

Según informaron fuentes oficiales a A24.com, en el encuentro "se realizó un análisis del contexto económico y político internacional, con especial atención a los conflictos sociales en Francia e Italia".

"Hablaron de lo que está sucediendo en Francia e Italia, en general con preocupación", admitieron fuentes oficiales consultadas por este medio sin dar mayores detalles.

En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre su participación en la cumbre con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Tailandia, realizada la semana pasada.

En materia legislativa, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, repasó los temas previstos para la sesión de mañana, en la que se abordarán proyectos vinculados a la propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar.

Por último, se analizó la situación vinculada al fenómeno de El Niño, a partir de los informes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y se evaluó la posible evolución de las inundaciones durante las próximas semanas y la articulación con las provincias y los equipos de Emergencia y Seguridad.

Participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Milei monitorea la situación desde España

JAVIER MILEI VIAJA A ESPAÑA: CÓMO SERÁ LA AGENDA DEL PRESIDENTE

La reunión se produjo mientras el presidente Javier Milei se encontraba este martes en su primera jornada de la nueva gira por España, donde el mandatario no tuvo agenda oficial, pero respondió en redes sociales a las críticas opositoras al plan económico.

Mientras desde la Casa Rosada fuentes oficiales salieron a aclarar que la suba del riesgo país -que este martes superó los 700 puntos, se debe a un shock internacional como consecuencia del aumento del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

Tras la mesa política, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezaba otra reunión en su despacho de la planta baja de la Casa Rosada con los representantes del PRO, Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, para explorar la posibilidad de un acuerdo para suspender las PASO de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y una eventual alianza electoral entre LLA y el PRO en distintos distritos.

Noticia en desarrollo...

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir

En pocas palabras

  • Mesa Política: Karina Milei encabezó reunión en Casa Rosada sobre la economía y la crisis social internacional.
  • Agenda Legislativa: Se repasaron proyectos que se tratarán en la sesión de Diputados este miércoles.
  • Fenómeno El Niño: Se analizó la evolución y coordinación ante posibles inundaciones.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
mesa politica Economía Casa Rosada Karina Milei Congreso
Notas relacionadas
Francia: ante el caos por los disturbios, Macron pide el toque de queda para calmar a los violentos
Milei volvió a referirse a las elecciones de 2027: "Me niego a creer que los argentinos van a votar para atrás"
El riesgo país llegó al valor más alto de 2026: superó los 700 puntos y bajan los bonos soberanos

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar