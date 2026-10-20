Reunión de la mesa política: análisis de la situación "económica y política internacional" y de la estrategia legislativa

En materia legislativa, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, repasó los temas previstos para la sesión de mañana, en la que se abordarán proyectos vinculados a la propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar.

Por último, se analizó la situación vinculada al fenómeno de El Niño, a partir de los informes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y se evaluó la posible evolución de las inundaciones durante las próximas semanas y la articulación con las provincias y los equipos de Emergencia y Seguridad.

Participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Milei monitorea la situación desde España

JAVIER MILEI VIAJA A ESPAÑA: CÓMO SERÁ LA AGENDA DEL PRESIDENTE

La reunión se produjo mientras el presidente Javier Milei se encontraba este martes en su primera jornada de la nueva gira por España, donde el mandatario no tuvo agenda oficial, pero respondió en redes sociales a las críticas opositoras al plan económico.

Mientras desde la Casa Rosada fuentes oficiales salieron a aclarar que la suba del riesgo país -que este martes superó los 700 puntos, se debe a un shock internacional como consecuencia del aumento del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

Tras la mesa política, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezaba otra reunión en su despacho de la planta baja de la Casa Rosada con los representantes del PRO, Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, para explorar la posibilidad de un acuerdo para suspender las PASO de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y una eventual alianza electoral entre LLA y el PRO en distintos distritos.

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