El Gobierno reunió a su mesa política y definió los próximos pasos en el Congreso

Entre otros temas analizados por la mesa política durante las más de tres horas de reunión se destacaron los distintos proyectos de ley que se encuentran en debate en ambas cámaras del Congreso.

Martín Menem, hizo referencia a la sesión del 21 de octubre, donde el oficialismo buscará llevar a cabo el tratamiento de diversas iniciativas, entre ellas el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional y del de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El oficialismo confirmó su estrategia de intentar debilitar la sesión convocada por la oposición para debatir este jueves 15 de octubre la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, que eliminaba la denominada ley de Tierras. El Gobierno buscará convencer a los bloques aliados a votar el 21 de octubre la ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada pero con límites a la venta de tierras a extranjeras.

El objetivo del Gobierno con esa sesión, según confirmaron fuentes oficiales a A24.com, es cerrar la polémica por la ley de Tierras y el DNU 70/23 y poner límites a la extranjerización, que fue hasta reclamado por la oposición dialoguista aliada.

Por su parte, la jefa el bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, repasó el trabajo previsto en comisión durante esta semana en la Cámara alta, con el objetivo de obtener dictámenes favorables sobre distintos proyectos, como el de Salud Mental, y anticipó que buscará avanzar en la convocatoria a una sesión para la próxima semana.

Otro de los temas analizados por la mesa chica del Gabinete, fue la convocatoria a la primera ronda de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), prevista para el 29 de octubre en Rosario.

"El encuentro buscará conectar a grupos inversores mineros con proyectos aprobados en el marco del régimen con pymes y proveedores nacionales de bienes de capital, insumos y servicios técnicos", señalaron desde la Casa Rosada.

El Gobierno confirma la visita del papa León XIV, aunque ahora todo depende de su "evolución"

La mesa política tuvo entre uno de los principales ejes de la reunión la "salud del papa León XIV" tras conocerse de imprevisto el fin de semana la decisión del Vaticano de operar al Sumo Pontífice de un nódulo pulmonar, operación que se terminó de concretar con éxito este martes por la tarde, según se difundió en los primeros partes médicos oficiales.

Según pudo saber A24.com, este mismo martes hubo reunión de la Comisión de Coordinación de la visita del Papa en la Casa Rosada entre funcionarios de Presidencia y de la Conferencia Episcopal Argentina, para continuar con la coordinación de cada detalle de la agenda que cumplirá el Sumo Pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre en Argentina.

Aclaran en Balcarce 50 que si bien todo sigue hasta ahora "sin cambios", nada está totalmente confirmado ya que dependerá de la evolución postoperatoria del Papa en la próxima semana.

La mesa política ratificó que, "hasta el momento, no se registraron modificaciones en el itinerario previsto" y que "continúan los trabajos de coordinación de los aspectos logísticos y de seguridad necesarios para su llegada al país".