Tecnópolis: Perfeta Producciones, de Marcelo Fígoli, supera en $20.700 millones la oferta de Buenos Aires Arena, de La Nación

En el caso de Buenos Aires Arena, el cálculo arroja $611 millones por mes, el mismo importe establecido como canon base en el pliego.

La diferencia económica posiciona a Perfeta por encima de su competidora en el componente del canon ofrecido. Sin embargo, el monto no es el único factor que determinará el resultado de la licitación.

Cómo se evaluarán las propuestas

El concurso contempla un máximo de 100 puntos, distribuidos entre cuatro criterios. El proyecto presentado por cada oferente puede obtener hasta 40 puntos, mientras que el plan de inversión suma un máximo de 30. El canon ofrecido representa hasta 20 puntos y los antecedentes de las empresas, los 10 restantes.

Con los datos disponibles, Perfeta supera a Buenos Aires Arena en los dos rubros con parámetros objetivos mencionados en la documentación, el canon y los antecedentes. En conjunto, esos componentes representan 30 puntos de la evaluación.

Los otros 70 puntos corresponden al proyecto y al plan de inversión. La calificación de esos apartados quedará a cargo de la AABE, que deberá analizar las propuestas y determinar el puntaje correspondiente. Por eso, la ventaja económica de Perfeta no implica por sí sola que la adjudicación esté definida.

Dos alianzas con presencia internacional

La oferta de Perfeta Producciones está vinculada con Fénix Entertainment, AEG Worldwide y CMN. La empresa local fue fundada por Marcelo Fígoli, empresario que amplió su participación en el sector del entretenimiento y en la administración de espacios para espectáculos.

Entre los antecedentes recientes de esa trayectoria figura la concesión por 20 años del Aconcagua Arena, en Mendoza.

AEG Worldwide, por su parte, tiene actividad internacional en la operación de instalaciones, la música, los deportes, los distritos de entretenimiento, el sector inmobiliario y la venta de entradas. El grupo declara recibir más de 100 millones de asistentes por año.

El empresario Marcelo Fígoli tiene también la concesión por 20 años del Aconcagua Arena, en Mendoza. (Foto: archivo)

Buenos Aires Arena busca ampliar su presencia en el entretenimiento

La otra propuesta corresponde a Concesión Villa Martelli BAA SAPU, vinculada a Buenos Aires Arena S.A., operadora del Movistar Arena. La firma cuenta con el respaldo de Live Nation Entertainment, que en junio adquirió una participación mayoritaria en la sociedad.

La Nación mantuvo una participación accionaria significativa y busca conservar y ampliar su presencia en el negocio del entretenimiento en vivo, incluso después de ceder el control del Movistar Arena.

La otra propuesta corresponde a Concesión Villa Martelli BAA SAPU, operadora del Movistar Arena. (Foto: archivo)

La competencia por Tecnópolis enfrenta así a dos grupos con socios internacionales y experiencia en la organización y explotación de espacios para espectáculos. La resolución dependerá del puntaje final que obtenga cada propuesta en los distintos componentes del concurso.