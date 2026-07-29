Tecnópolis: quiénes son los dos grupos que compiten por quedarse con el predio

Marcelo Figoli, el empresario lidera Fénix Entertainment, la compañía argentina que selló la alianza con AEG Worldwide y CMN para avanzar en el proyecto.

A la alianza se incorporó CMN, compañía fundada por Henry Cárdenas y especializada en la producción de espectáculos y el marketing multicultural. La empresa tiene una fuerte presencia en Estados Unidos y América Latina y cuenta con experiencia en la organización de giras de artistas internacionales.

De acuerdo con la información disponible sobre el proceso, la licitación quedó concentrada en dos propuestas. Una es la presentada por Fénix Entertainment junto con AEG Worldwide y CMN. La otra está integrada por una sociedad conformada por La Nación y Live Nation.

La definición podría tener un impacto directo en el futuro de Tecnópolis, uno de los predios con mayor capacidad del país para albergar eventos de gran convocatoria.

La compañía Anschutz Entertainment Group (AEG) se asoció con Fénix para competir por la licitación de Tecnópolis.

Qué proyecto propone Fénix para Tecnópolis

La iniciativa impulsada por Fénix Entertainment apunta a desarrollar en el predio de Villa Martelli un complejo multipropósito que pueda funcionar durante todo el año.

El proyecto contempla la posibilidad de recibir recitales internacionales, festivales, congresos, exposiciones, eventos deportivos y producciones audiovisuales, con una agenda permanente de actividades.

La participación de AEG Worldwide aportaría además la experiencia del grupo estadounidense en la construcción y gestión de infraestructura para grandes espectáculos, así como en la operación comercial de arenas, centros de convenciones y otros espacios de gran escala.

Por su parte, CMN tiene una extensa trayectoria en la producción de giras y eventos para el público latino. La compañía trabajó con artistas como Marc Anthony, Bad Bunny, J Balvin, Luis Miguel y Don Omar, además de participar en eventos deportivos y culturales en Estados Unidos y América Latina.

El predio en plena actividad. (Foto: archivo)

La empresa mantiene desde hace años una alianza estratégica con AEG Presents para ampliar la oferta de espectáculos destinados al público latino. Ese vínculo podría ahora desembarcar en la Argentina a través del proyecto para Tecnópolis.

Tecnópolis, en el centro de la disputa por los grandes eventos

La posibilidad de que el predio sea gestionado por un grupo con presencia internacional es seguida de cerca por el sector del entretenimiento. La ubicación y las dimensiones de Tecnópolis lo convierten en un espacio con potencial para el desarrollo de infraestructura destinada a eventos masivos.

La licitación atraviesa su instancia final y la decisión quedará en manos del Gobierno nacional. El resultado determinará cuál de las dos propuestas se hará cargo del futuro desarrollo del predio de Villa Martelli y qué lugar ocupará Tecnópolis en el circuito de grandes eventos de los próximos años.