Villa Martelli: corría una picada ilegal en Tecnópolis, perdió el control y casi causa una tragedia
El conductor, de 25 años, fue detenido y luego liberado tras dar negativo en el test de alcoholemia. En el hecho, un joven de 22 años resultó atropellado.
Una picada ilegal casi termina en tragedia en Villa Martelli.
Una picada ilegal terminó en un grave incidente en Villa Martelli, donde un auto fuera de control atropelló a un espectador en el playónde Tecnópolis. El hecho ocurrió durante una carrera clandestina y, según testigos, no terminó en tragedia de milagro.
El episodio se registró en el estacionamiento del predio de Tecnópolis, un lugar señalado por vecinos como habitual punto de encuentros para carreras ilegales los fines de semana.
En ese contexto, un conductor de 25 años que manejaba un BMW perdió el control del vehículo,derrapó, atropelló a un joven de 22 que estaba sobre la vereda y luego realizó un trompo antes de impactar contra un poste. La víctima, oriunda de Villa Bosch, fue trasladada al Hospital Houssay, donde los médicos confirmaron que sufrió lesiones leves.
El conductor del auto, en tanto, resultó ileso. En el lugar quedaron marcadas las huellas de los neumáticos del vehículo deportivo, valuado en más de 75 mil dólares.
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Detención e imputación del conductor
Tras el incidente, intervino personal policial de la comisaría de Martelli, que detuvo al dueño del BMW y le realizó el test de alcoholemia, el cual dio negativo.
Sin embargo, el joven quedó imputado en una causa por lesiones y delito contra la seguridad del tránsito, en el marco del artículo 193 bis del Código Penal.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Oeste de Vicente López, encabezada por el fiscal Gastón Larramendi. Horas después, el conductor recuperó la libertad, aunque deberá continuar sometido al proceso judicial.
Reclamo de los vecinos por las picadas
Vecinos de la zona denuncian que las picadas ilegales se repiten casi todos los fines de semana en ese predio ubicado sobre la calle Balbín.
Ante esta situación, exigen mayor presencia policial y controles para evitar nuevos episodios que pongan en riesgo la vida de quienes asisten o circulan por el lugar.