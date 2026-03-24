Villa Martelli: corría una picada ilegal en Tecnópolis, perdió el control y casi causa una tragedia

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Detención e imputación del conductor

Tras el incidente, intervino personal policial de la comisaría de Martelli, que detuvo al dueño del BMW y le realizó el test de alcoholemia, el cual dio negativo.

Sin embargo, el joven quedó imputado en una causa por lesiones y delito contra la seguridad del tránsito, en el marco del artículo 193 bis del Código Penal.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Oeste de Vicente López, encabezada por el fiscal Gastón Larramendi. Horas después, el conductor recuperó la libertad, aunque deberá continuar sometido al proceso judicial.

asi-quedo-la-calle-despues-del-incidente-foto-mediodia-noticias-A6NF234RLVCO5EBZD7MKTTMFSM Así quedó la calle después del incidente.

Reclamo de los vecinos por las picadas

Vecinos de la zona denuncian que las picadas ilegales se repiten casi todos los fines de semana en ese predio ubicado sobre la calle Balbín.

Ante esta situación, exigen mayor presencia policial y controles para evitar nuevos episodios que pongan en riesgo la vida de quienes asisten o circulan por el lugar.