El Gobierno lanzó una licitación para avanzar con la concesión de Tecnópolis

Un concurso público para redefinir el futuro del predio

El procedimiento aprobado corresponde al Concurso Público de Etapa Múltiple Nacional N° 392-0006-CPU25, una modalidad que, según la AABE, es la más adecuada por razones de economicidad, eficiencia y transparencia. La concesión se otorgará por un plazo de 300 meses (25 años), con la posibilidad de una prórroga adicional de 12 meses.

La superficie involucrada impresiona por sus dimensiones: 509.759,79 metros cuadrados, distribuidos en varias parcelas del partido de Vicente López. Se trata de un activo estratégico del Estado, no solo por su tamaño, sino por su localización y su carga simbólica.

En los considerandos, el organismo explica que la gestión del proceso se realizará de manera íntegramente electrónica, a través de los sistemas oficiales establecidos por la Oficina Nacional de Contrataciones, en línea con las normas vigentes que rigen para todos los bienes inmuebles del Estado nacional.

El valor económico de Tecnópolis

Uno de los datos que más impacto genera dentro del expediente es el monto fijado como canon de concesión mensual inicial. De acuerdo con el informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación, el valor fue determinado en 611 millones de pesos mensuales, libres de impuestos, tasas y gravámenes, sin incluir IVA.

Ese monto equivale a 367.046 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), calculadas al tipo de cambio vigente al 1° de diciembre de 2025. Además, se estableció un valor de 60 mil millones de pesos para la constitución del seguro contra incendio, un requisito clave para el adjudicatario.

Desde el punto de vista técnico, la tasación se realizó considerando usos compatibles con los actualmente existentes, lo que deja abierta la posibilidad de una continuidad parcial del perfil recreativo y cultural del predio, aunque bajo un esquema de gestión privada.

La historia de Tecnópolis

Tecnópolis fue concebido en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, como una gran muestra para celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo.

Tras una postergación inicial por problemas de infraestructura y plazos, el parque abrió sus puertas en julio de 2011 sobre terrenos del Estado nacional que hasta entonces se encontraban subutilizados. Desde su inauguración, se presentó como un espacio de acceso gratuito orientado a la divulgación científica, tecnológica y cultural.

Durante sus primeros años, Tecnópolis ofreció exposiciones interactivas, pabellones dedicados a la ciencia, la industria, la energía y el espacio, además de propuestas vinculadas al arte, la cultura y la educación. También fue escenario de recitales multitudinarios y actividades recreativas para escuelas y familias. En ese período, el Gobierno destacó la masividad del evento y su rol como herramienta de inclusión y difusión del conocimiento.

La gestión y el financiamiento del predio quedaron siempre bajo la órbita del Estado nacional, primero a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y luego mediante distintos organismos, según el período político.

Con el correr de los años, Tecnópolis se convirtió en un tema de debate recurrente: mientras sus defensores subrayaron su valor simbólico y educativo, sus detractores cuestionaron la falta de sustentabilidad económica y el uso del espacio con fines políticos o partidarios.