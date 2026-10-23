En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
León XIV
Vaticano
La Visita del Papa

Universidades públicas: los rectores argentinos le llevaron su reclamo al papa León XIV

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le entregó al Sumo Pontífice un informe sobre la crisis presupuestaria y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, a 16 días de su prevista visita a la Argentina.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
El Papa León XIV recibió del presidente de Franco Bartolacci

El Papa León XIV recibió del presidente de Franco Bartolacci, un "informe sore la crisis de la universidad pública" (Foto: CIN).

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) fue recibido este viernes por el papa León XIV en el Vaticano, quien recibió del organismo un informe sobre la situación que atraviesa la universidad pública argentina en el marco del conflicto por la ley de financiamiento.

Leé también El Gobierno repudió los incidentes en la marcha universitaria: "Quieren imponer el caos"
La ministra de Seguridad advirtió que quienes agredan a las fuerzas de seguridad deberán responder ante la Justicia. (Foto: archivo)

“Nos parecía relevante que pudiera tener mayores precisiones sobre la situación de la educación, la universidad y la ciencia en el país, previo a su llegada", expresó Franco Bartolacci, rector de la Universidad de Rosario y presidente del CIN, que nuclea a los rectores de todas las universidades públicas de la Argentina.

“Fue un honor saludar al Papa León XlV y una responsabilidad entregarle un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país”, agtegó en declaraciones a las que tuvo acceso A24.com.

Bartolacci señaló que la visita del Papa a la Argentina genera "expectativa de que su presencia y su palabra, como lo hace su testimonio, contribuyan a promover el diálogo y construir otros umbrales de convivencia y reconocimiento, resguardando aquello que tan necesario resulta para el cuidado de nuestra casa común”.

El presidente del CIN destacó que el Sumo Pontífice le expresó su “convicción” respecto del rol estratégico que reserva "el mundo que vivimos para la educación superior, la ciencia y el conocimiento".

"Le transmití que las universidades públicas atravesamos un contexto difícil y entregué un documento, en representación del Consejo, que sintetiza la situación", manifestó Bartolacci.

¿Qué dice el informe sobre las universidades que recibió el Papa León XIV?

El texto resume las capacidades de la educación superior y el sistema científico en la Argentina, su historia y potencialidad; contextualiza las preocupaciones de la comunidad académica del país y precisa las dificultades que derivan del incumplimiento de la ley y la situación presupuestaria: "Se resienten de manera directa los proyectos de investigación científica, las actividades de extensión en los territorios".

Además, advirtió que "fundamentalmente están en riesgo las posibilidades reales de garantizar que miles de jóvenes cumplan el sueño de recibirse, de lograr el título universitario”.

El CIN denunció que "al mismo tiempo, se incumple la ley, con las consecuencias institucionales que ello implica, más allá de la cuestión universitaria".

"Con el respeto y el afecto institucional que Su Santidad nos merece, desde el Consejo Interuniversitario Nacional confiamos que su reconocimiento hacia la educación superior y su palabra permitan renovar la fe en las instituciones democráticas y su funcionamiento pleno", concluye.

Los puntos centrales del documento que le presentó el CIN al papa León XIV:

  • "Las universidades argentinas, conscientes de su historia y de su compromiso social, asumen la tarea de contribuir a un mundo en paz mediante la formación de profesionales y ciudadanos que trabajen por la reconciliación, la inclusión y la solidaridad".

  • "Conscientes de su compromiso con el conocimiento y el rol estratégico de la educación superior y la ciencia, nos vemos en la obligación de acercarle nuestra preocupación por la situación que atraviesan las universidades públicas en Argentina, que en términos presupuestarios es extremadamente crítica, afectando seriamente su funcionamiento".

  • “La profunda crisis no es solo presupuestaria. Se lesiona progresivamente la legitimidad del sistema universitario, sin comprender, o sin importar comprendiéndolo, que por la misión de la universidad ese daño impacta negativamente en sus capacidades y potencial en la Nación toda".

  • "Al mismo tiempo, se incumple la ley, con las consecuencias institucionales que ello implica, más allá de la cuestión universitaria".

  • "Por tanto, debemos denunciar, con dolor y preocupación, el desconocimiento del acuerdo democrático y la división de poderes en nuestra Nación. El Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce a los otros poderes de la República al ignorar la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso".

  • “Para la universidad es de vital importancia lo que señala la encíclica acerca de la comunicación y el diálogo como condiciones para la convivencia humana".

  • "En un mundo en que la circulación acelerada de información favorece la producción de conocimiento tanto como la polarización y la desinformación, la universidad tiene la tarea de formar ciudadanos capaces de discernir, de contrastar fuentes y de participar en debates públicos con responsabilidad".
Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir

En pocas palabras

  • Papa Francisco: Recibió al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el Vaticano para abordar la crisis universitaria.
  • Informe CIN: Denunció el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario por parte del Poder Ejecutivo y alertó sobre el riesgo para la educación superior y la ciencia.
  • Advertencia Institutional: Se señaló el peligro de que el gobierno decida qué leyes y fallos judiciales cumplir, minando el contrato social y el Estado de derecho.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
León XIV Vaticano Universidades
Notas relacionadas
La UBA respondió al Gobierno por los incidentes en la marcha universitaria y exigió que cumpla con la ley de financiamiento
Ley de Financiamiento Universitario: la Justicia aceptó una nueva apelación del Gobierno
"Argentina...": la señal del papa León XIV que alimenta la esperanza sobre su gira sudamericana

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar