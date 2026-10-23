Universidades públicas: los rectores argentinos le llevaron su reclamo al papa León XIV

Bartolacci señaló que la visita del Papa a la Argentina genera "expectativa de que su presencia y su palabra, como lo hace su testimonio, contribuyan a promover el diálogo y construir otros umbrales de convivencia y reconocimiento, resguardando aquello que tan necesario resulta para el cuidado de nuestra casa común”.
El presidente del CIN destacó que el Sumo Pontífice le expresó su “convicción” respecto del rol estratégico que reserva "el mundo que vivimos para la educación superior, la ciencia y el conocimiento".
"Le transmití que las universidades públicas atravesamos un contexto difícil y entregué un documento, en representación del Consejo, que sintetiza la situación", manifestó Bartolacci.
¿Qué dice el informe sobre las universidades que recibió el Papa León XIV?
El texto resume las capacidades de la educación superior y el sistema científico en la Argentina, su historia y potencialidad; contextualiza las preocupaciones de la comunidad académica del país y precisa las dificultades que derivan del incumplimiento de la ley y la situación presupuestaria: "Se resienten de manera directa los proyectos de investigación científica, las actividades de extensión en los territorios".
Además, advirtió que "fundamentalmente están en riesgo las posibilidades reales de garantizar que miles de jóvenes cumplan el sueño de recibirse, de lograr el título universitario”.
El CIN denunció que "al mismo tiempo, se incumple la ley, con las consecuencias institucionales que ello implica, más allá de la cuestión universitaria".
"Con el respeto y el afecto institucional que Su Santidad nos merece, desde el Consejo Interuniversitario Nacional confiamos que su reconocimiento hacia la educación superior y su palabra permitan renovar la fe en las instituciones democráticas y su funcionamiento pleno", concluye.
Los puntos centrales del documento que le presentó el CIN al papa León XIV:
- "Las universidades argentinas, conscientes de su historia y de su compromiso social, asumen la tarea de contribuir a un mundo en paz mediante la formación de profesionales y ciudadanos que trabajen por la reconciliación, la inclusión y la solidaridad".
- "Conscientes de su compromiso con el conocimiento y el rol estratégico de la educación superior y la ciencia, nos vemos en la obligación de acercarle nuestra preocupación por la situación que atraviesan las universidades públicas en Argentina, que en términos presupuestarios es extremadamente crítica, afectando seriamente su funcionamiento".
- “La profunda crisis no es solo presupuestaria. Se lesiona progresivamente la legitimidad del sistema universitario, sin comprender, o sin importar comprendiéndolo, que por la misión de la universidad ese daño impacta negativamente en sus capacidades y potencial en la Nación toda".
- "Al mismo tiempo, se incumple la ley, con las consecuencias institucionales que ello implica, más allá de la cuestión universitaria".
- "Por tanto, debemos denunciar, con dolor y preocupación, el desconocimiento del acuerdo democrático y la división de poderes en nuestra Nación. El Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce a los otros poderes de la República al ignorar la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso".
- “Para la universidad es de vital importancia lo que señala la encíclica acerca de la comunicación y el diálogo como condiciones para la convivencia humana".
- "En un mundo en que la circulación acelerada de información favorece la producción de conocimiento tanto como la polarización y la desinformación, la universidad tiene la tarea de formar ciudadanos capaces de discernir, de contrastar fuentes y de participar en debates públicos con responsabilidad".