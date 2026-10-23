Universidades públicas: los rectores argentinos le llevaron su reclamo al papa León XIV

Bartolacci señaló que la visita del Papa a la Argentina genera "expectativa de que su presencia y su palabra, como lo hace su testimonio, contribuyan a promover el diálogo y construir otros umbrales de convivencia y reconocimiento, resguardando aquello que tan necesario resulta para el cuidado de nuestra casa común”.

El presidente del CIN destacó que el Sumo Pontífice le expresó su “convicción” respecto del rol estratégico que reserva "el mundo que vivimos para la educación superior, la ciencia y el conocimiento".

"Le transmití que las universidades públicas atravesamos un contexto difícil y entregué un documento, en representación del Consejo, que sintetiza la situación", manifestó Bartolacci.

El jueves 15 nos movilizamos en todo el país.

Fuimos miles en cada ciudad por la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.



Defender nuestros sueños, garantizar el futuro#UniversidadPúblicaSiempre



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¿Qué dice el informe sobre las universidades que recibió el Papa León XIV?

El texto resume las capacidades de la educación superior y el sistema científico en la Argentina, su historia y potencialidad; contextualiza las preocupaciones de la comunidad académica del país y precisa las dificultades que derivan del incumplimiento de la ley y la situación presupuestaria: "Se resienten de manera directa los proyectos de investigación científica, las actividades de extensión en los territorios".

Además, advirtió que "fundamentalmente están en riesgo las posibilidades reales de garantizar que miles de jóvenes cumplan el sueño de recibirse, de lograr el título universitario”.

El CIN denunció que "al mismo tiempo, se incumple la ley, con las consecuencias institucionales que ello implica, más allá de la cuestión universitaria".

"Con el respeto y el afecto institucional que Su Santidad nos merece, desde el Consejo Interuniversitario Nacional confiamos que su reconocimiento hacia la educación superior y su palabra permitan renovar la fe en las instituciones democráticas y su funcionamiento pleno", concluye.

Los puntos centrales del documento que le presentó el CIN al papa León XIV: