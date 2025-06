AUH de ANSES: cómo hacer el trámite que habilita el cobro de $166.000 POR HIJO en JUNIO

Este trámite es obligatorio para desbloquear el 20% retenido mes a mes durante el año. Si no se presenta, ese dinero no se cobra y no solo eso: de no entregar la documentación, ANSES puede dar de baja la AUH, ya que es un documento clave para acreditar que los niños y adolescentes beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo cumplan con los requisitos de salud y educación.