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Aumento de ANSES en septiembre: con el 2,11% así quedan las escalas finales

El Gobierno oficializó la actualización mensual basada en el índice de inflación de julio. Con este incremento, el organismo previsional reordena los haberes mínimos, las pensiones no contributivas y los montos de la AUH para el esquema de cobros que inicia en los próximos días.

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Aumento de ANSES en septiembre: con el 2

Aumento de ANSES en septiembre: con el 2,11% así quedan las escalas finales

El Gobierno oficializó la actualización mensual de las prestaciones previsionales de ANSES, basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. La medida ajusta la escala salarial y define el nuevo tope de cobro con el refuerzo extraordinario.

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El incremento del 2,11% eleva la jubilación mínima a $428.633,20, cifra que sumada al bono de $70.000 alcanza un haber consolidado de $498.633,20 netos de bolsillo en cuenta bancaria.

¿Cómo impacta el porcentaje de inflación en los haberes de septiembre?

Conforme al Decreto 274/2024 de Movilidad Previsional, los aumentos se calculan tomando como referencia directa el dato de inflación con dos meses de rezago. Tras difundirse el IPC del INDEC correspondiente a julio (2,11%), el ajuste se traslada de forma automática a todas las escalas prestacionales administradas por la ANSES:

  • Jubilación máxima: Se ubica en $2.884.013,08.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Pasa a un haber base de $342.906,56, alcanzando los $412.906,56 con el bono extraordinario.

  • Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez y Vejez): Su base se fija en $300.043,24, acumulando $370.043,24 netos de bolsillo.

  • PNC para Madres de 7 hijos: Equivale al haber mínimo de $428.633,20, trepando a $498.633,20 con el complemento.

¿De cuánto es el ajuste mensual para las asignaciones familiares y AUH?

Las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) registran la misma actualización del 2,11% sobre su valor bruto. El esquema de acreditación de la AUH se desglosa del siguiente modo:

  • AUH por menor de edad: Alcanza un bruto total de $154.030,03 por hijo. En mano se deposita el 80% equivalente a $123.224,02, mientras que los $30.806,01 restantes (20%) se retienen hasta la acreditación de la Libreta AUH.

  • AUH por discapacidad: Escala a un bruto de $501.036,93. Se cobran $400.829,54 netos directos y se retienen $100.207,39.

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF - Rango 1): Pasa a un cobro directo de $76.839,21.

¿Por qué se congela el valor del bono extraordinario de $70.000?

A diferencia del haber básico prestacional -que aumenta todos los meses por la fórmula de movilidad-, el valor del refuerzo extraordinario fue fijado por decreto como una suma fija en $70.000 y no cuenta con un mecanismo de actualización por inflación.

Esta disparidad provoca que, a medida que el haber base aumenta por el índice de precios, el bono represente un porcentaje proporcionalmente menor del ingreso total del beneficiario. Para quienes cobran más de un haber mínimo pero no superan los $498.633,20, el organismo otorga un bono proporcional hasta alcanzar dicho tope de ingresos.

¿Cuándo cobran los jubilados que perciben el haber mínimo en septiembre?

El calendario de pagos oficial para los jubilados y pensionados que no superen elhaber mínimo asignado se ordena según el último número del documento de identidad:

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

En pocas palabras

  • Aumento Previsional: El Gobierno oficializó la actualización mensual de las prestaciones del 2,11% basado en el IPC de julio.
  • Nuevos Haberes: La jubilación mínima alcanza los $428.633,20, y con el bono de $70.000, el haber neto es de $498.633,20.
  • AUH y Asignaciones: Las asignaciones familiares y la AUH también se actualizan un 2,11%.
Resumen generado por Thinkindot AI
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