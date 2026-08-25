Aumento de ANSES en septiembre: con el 2,11% así quedan las escalas finales

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AUH por menor de edad: Alcanza un bruto total de $154.030,03 por hijo. En mano se deposita el 80% equivalente a $123.224,02, mientras que los $30.806,01 restantes (20%) se retienen hasta la acreditación de la Libreta AUH.
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AUH por discapacidad: Escala a un bruto de $501.036,93. Se cobran $400.829,54 netos directos y se retienen $100.207,39.
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Asignación Familiar por Hijo (SUAF - Rango 1): Pasa a un cobro directo de $76.839,21.
¿Por qué se congela el valor del bono extraordinario de $70.000?
A diferencia del haber básico prestacional -que aumenta todos los meses por la fórmula de movilidad-, el valor del refuerzo extraordinario fue fijado por decreto como una suma fija en $70.000 y no cuenta con un mecanismo de actualización por inflación.
Esta disparidad provoca que, a medida que el haber base aumenta por el índice de precios, el bono represente un porcentaje proporcionalmente menor del ingreso total del beneficiario. Para quienes cobran más de un haber mínimo pero no superan los $498.633,20, el organismo otorga un bono proporcional hasta alcanzar dicho tope de ingresos.
¿Cuándo cobran los jubilados que perciben el haber mínimo en septiembre?
El calendario de pagos oficial para los jubilados y pensionados que no superen elhaber mínimo asignado se ordena según el último número del documento de identidad:
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DNI terminados en 0: 8 de septiembre
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DNI terminados en 1: 9 de septiembre
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DNI terminados en 2: 10 de septiembre
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DNI terminados en 3: 11 de septiembre
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DNI terminados en 4: 12 de septiembre
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DNI terminados en 5: 15 de septiembre
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DNI terminados en 6: 16 de septiembre
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DNI terminados en 7: 17 de septiembre
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DNI terminados en 8: 18 de septiembre
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DNI terminados en 9: 19 de septiembre