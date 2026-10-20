La ANSES modifica los cobros de jubilados en noviembre: fechas y montos

¿Cuánto cobra un jubilado de la ANSES en mano durante noviembre?

Con el ajuste por la fórmula de movilidad mensual del 1,9%, la liquidación del dinero de bolsillo para el penúltimo mes del año queda configurada de la siguiente manera:

Jubilación mínima básica: se incrementa a $444.027,73 netos .

Bono compensatorio extraordinario: de ratificarse por el Poder Ejecutivo la entrega de los $70.000 completos , el cobro consolidado directo alcanza los $514.027,73 en mano .

Pensiones No Contributivas (PNC): percibirán el haber ajustado con una base de $310.819,41 netos, más el refuerzo extraordinario correspondiente.

¿Cómo consultar si se modifica la fecha de cobro en Mi ANSES?

Ante posibles reajustes bancarios en las sucursales por la superposición de feriados locales, los beneficiarios deben corroborar su fecha exacta de liquidación mediante los canales oficiales:

Ingreso a la plataforma: entrar a la página oficial del organismo o a la aplicación Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Consulta de acreditación: dirigirse a la pestaña "Cobros" y hacer clic en "Consultar fecha y lugar de cobro".

Verificación de comprobante: el sistema detallará la fecha de depósito disponible y el Banco acreditador asignado.

¿Cuál es el calendario de cobro de jubilados y PNC en noviembre de 2026?

A la espera de resoluciones complementarias de adelanto bancario, la liquidación fijada por la Resolución 349/2025 para jubilados que no superen el haber mínimo y Pensiones No Contributivas se organiza por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Jubilados y Pensionados (Hasta un haber mínimo)

DNI terminado en 0 : lunes 9 de noviembre (sujeto a reprogramación por feriado nacional).

DNI terminado en 1 : martes 10 de noviembre.

DNI terminado en 2 : miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 3 : jueves 12 de noviembre.

DNI terminado en 4 : viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 5 : lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 6 : martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 7 : miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 8 : jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)