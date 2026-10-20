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La ANSES modifica los cobros de jubilados en noviembre: fechas y montos

Ante la oficialización de nuevos feriados nacionales y regionales por la visita papal, la Administración Nacional de la Seguridad Social adecua la acreditación de haberes para jubilados y pensionados con el aumento confirmado por movilidad.

La ANSES modifica los cobros de jubilados en noviembre por feriados: fechas y montos

La ANSES modifica los cobros de jubilados en noviembre por feriados: fechas y montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de cobro de las jubilaciones correspondientes a noviembre de 2026, el cual incluye un aumento oficial del 1,9% determinado por el índice de inflación de septiembre. De esta manera, el haber mínimo previsional se ubica en $444.027,73 netos en mano (a la espera de la oficialización del bono compensatorio de $70.000 que elevaría el monto total consolidado de bolsillo).

Leé también Jubilación anticipada de la ANSES: quiénes pueden tramitarla y cuánto cobran
Jubilados de ANSES en septiembre: cómo sigue el calendario de cobro

Debido al Decreto 1103/2026, que fija feriados el 9, 10 y 11 de noviembre por la visita del papa León XIV, el organismo adecuará la atención bancaria y las liquidaciones según el DNI. Si bien es cierto que la visita del Sumo Pontífice aún no está confirmada, el cronograma se mantiene, al menos por el momento.

¿Cómo afectan los feriados de noviembre al cobro de jubilados de ANSES?

La promulgación del Decreto 1103/2026 establece días no laborables que modifican la actividad bancaria comercial en distintos puntos del territorio nacional durante el inicio del calendario previsional:

  • Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino. No habrá actividad bancaria presencial.

  • Martes 10 de noviembre: feriado regional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

  • Miércoles 11 de noviembre: feriado jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires.

Las acreditaciones bancarias automáticas en cuenta sueldo se mantendrán vigentes, requiriéndose la atención por ventanilla presencial únicamente en días hábiles adaptados.

¿Cuánto cobra un jubilado de la ANSES en mano durante noviembre?

Con el ajuste por la fórmula de movilidad mensual del 1,9%, la liquidación del dinero de bolsillo para el penúltimo mes del año queda configurada de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima básica: se incrementa a $444.027,73 netos.

  • Bono compensatorio extraordinario: de ratificarse por el Poder Ejecutivo la entrega de los $70.000 completos, el cobro consolidado directo alcanza los $514.027,73 en mano.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): percibirán el haber ajustado con una base de $310.819,41 netos, más el refuerzo extraordinario correspondiente.

¿Cómo consultar si se modifica la fecha de cobro en Mi ANSES?

Ante posibles reajustes bancarios en las sucursales por la superposición de feriados locales, los beneficiarios deben corroborar su fecha exacta de liquidación mediante los canales oficiales:

  • Ingreso a la plataforma: entrar a la página oficial del organismo o a la aplicación Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Consulta de acreditación: dirigirse a la pestaña "Cobros" y hacer clic en "Consultar fecha y lugar de cobro".

  • Verificación de comprobante: el sistema detallará la fecha de depósito disponible y el Banco acreditador asignado.

¿Cuál es el calendario de cobro de jubilados y PNC en noviembre de 2026?

A la espera de resoluciones complementarias de adelanto bancario, la liquidación fijada por la Resolución 349/2025 para jubilados que no superen el haber mínimo y Pensiones No Contributivas se organiza por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Jubilados y Pensionados (Hasta un haber mínimo)

  • DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre (sujeto a reprogramación por feriado nacional).

  • DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre.

  • DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre.

  • DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre.

  • DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre.

  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de noviembre.

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de noviembre.

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de noviembre.

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de noviembre.

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.

En pocas palabras

  • ANSES modifica: Cronograma de cobro de jubilaciones de noviembre con aumento del 1,9% y bono.
  • Feriados Papales: Impacto de los días no laborables del 9, 10 y 11 de noviembre en la atención bancaria.
  • Fechas de cobro: Calendario detallado por terminación de DNI para jubilados y PNC en noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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