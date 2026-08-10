Las tiernas fotos de Anamá Ferreira con su nieta Amalia Josefina: "Corazón lleno"

Anamá Ferreira está pasando por un momento muy especial de su vida al anunciar la llegada de una nueva integrante a su familia. Se trata de Amalia Josefina, hija de Taina Laurino, quien nació a mediados de julio.
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La exmodelo Anamá Ferreira compartió las primeras postales junto a su nieta Amalia Josefina, hija de Taina Laurino. Mirá las imágenes.
Anamá Ferreira está pasando por un momento muy especial de su vida al anunciar la llegada de una nueva integrante a su familia. Se trata de Amalia Josefina, hija de Taina Laurino, quien nació a mediados de julio.
A través de un reciente posteo en Instagram, la exmodelo compartió con emoción las primeras imágenes con su nieta en brazos, llenando de ternura a su comunidad virtual.
"Hay amores que llegan y te cambian para siempre. Hoy, con el corazón lleno, comparto por primera vez esta foto. Soy Vovozinha, abuela, y no puedo estar más feliz y orgullosa de este nuevo capítulo de mi vida", expresó con profunda emoción.
Y luego Anamá Ferreira agregó a flor de piel en su mensaje: "Bienvenida , Amalia Josefina en nuestras vidas, mi amor. Y qué hablar de mi hija maravillosa y una súper madre Taiana".
"Llegó a nuestras vidas para dar felicidad. Bienveninda Amalia ya te amamos mucho y soy abuela", agregó en otra imagen emocionadísima.
La exmodelo compartió así las primeras postales públicas junto a la beba, fruto de la relación de su hija Taína Laurino y Georgie Neuss.
"Felicitaciones Ani! Bienvenida al club de las abuelas", "Qué hermosa", "Bendiciones", "Me encanta tu cara de abuela", comentaron sus seguidores a pura felicitación tras las tiernas fotos.
La exmodelo Anamá Ferreira analizó el nuevo curso online que lanzó Wanda Nara para mujeres que sueñan ser como ella y fue categórica en su análisis.
“Ella tiene que tener mucho cuidado de no engañar a la gente. Les dan un diploma, el cuaderno lo bajas de internet. Dice: ‘Vas a escuchar mis audios de WhatsApp una cosa así’”, comenzó la ex odelo en diálogo con Marina Calabró y Guido Záffora por El observador.
"Hay que tener cuidado con la gente porque anda corta de plata y va a pagar un curso pensando que va a conseguir un jugador de fútbol o alguien. ¿Qué les vas a decir?", continuó.
Y remarcó picante: “Acá nosotros conocemos a Wanda y sabemos cómo comenzó todo, ¿entendés? No menosprecio la inteligencia de nadie, pero por ahí la gente pobre va a pensar que va a lograr tener una casa en Milán o que se yo”.
"La gente joven hoy en día tiene una cultura de redes sociales que lo hace cualquiera, sabe qué tiene que subir o no. Pienso que si ella hubiera dicho voy a dar unas clases magistrales de emprendedora, me parece que hubiera sido mejor", concluyó firme Anamá Ferreira sobre el curioso curso que lanzó Wanda Nara.