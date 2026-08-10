Las tiernas fotos de Anamá Ferreira con su nieta Amalia Josefina: "Corazón lleno"

"Llegó a nuestras vidas para dar felicidad. Bienveninda Amalia ya te amamos mucho y soy abuela", agregó en otra imagen emocionadísima.

La exmodelo compartió así las primeras postales públicas junto a la beba, fruto de la relación de su hija Taína Laurino y Georgie Neuss.

"Felicitaciones Ani! Bienvenida al club de las abuelas", "Qué hermosa", "Bendiciones", "Me encanta tu cara de abuela", comentaron sus seguidores a pura felicitación tras las tiernas fotos.

La fuerte crítica de Anamá Ferreira al nuevo curso virtual de Wanda Nara

La exmodelo Anamá Ferreira analizó el nuevo curso online que lanzó Wanda Nara para mujeres que sueñan ser como ella y fue categórica en su análisis.

“Ella tiene que tener mucho cuidado de no engañar a la gente. Les dan un diploma, el cuaderno lo bajas de internet. Dice: ‘Vas a escuchar mis audios de WhatsApp una cosa así’”, comenzó la ex odelo en diálogo con Marina Calabró y Guido Záffora por El observador.

"Hay que tener cuidado con la gente porque anda corta de plata y va a pagar un curso pensando que va a conseguir un jugador de fútbol o alguien. ¿Qué les vas a decir?", continuó.

Y remarcó picante: “Acá nosotros conocemos a Wanda y sabemos cómo comenzó todo, ¿entendés? No menosprecio la inteligencia de nadie, pero por ahí la gente pobre va a pensar que va a lograr tener una casa en Milán o que se yo”.

"La gente joven hoy en día tiene una cultura de redes sociales que lo hace cualquiera, sabe qué tiene que subir o no. Pienso que si ella hubiera dicho voy a dar unas clases magistrales de emprendedora, me parece que hubiera sido mejor", concluyó firme Anamá Ferreira sobre el curioso curso que lanzó Wanda Nara.