Anamá Ferreira rompió el silencio tras las acusaciones de discriminación y mostró pruebas

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Ante esas declaraciones, Anamá Ferreira pidió salir al aire en el mismo ciclo para dar su versión de los hechos y ejercer su derecho a réplica. Al comenzar su descargo, la conductora aseguró que nunca tuvo conflictos con las panelistas con las que trabajó. “Con ninguna tuve inconvenientes en Gossip, trabajamos súper bien con todas”, expresó.

Luego se refirió puntualmente a la acusación de Cabrera, quien dejó entrever que habría sido discriminada por su peso. Ferreira rechazó esa versión y explicó su postura. “Ahí te mandé, porque por suerte guardo todo, lo único que hice con ella fue llamarla para desfilar. Había una marca que quería desfilar con todos los talles, hablé con ella, le pregunté cuánto quería cobrar para decirle a la marca, me dijo que lo arreglara yo, ahí tenés el chat, pero la marca se retiró del desfile de Vidal Rivas, pero siempre tuve la mejor con ella, también hablé con marcas de ropa interior para que pudiera hacer, ella sabe que es así”, aseguró.

Para cerrar, Ferreira repasó cómo continuó el vínculo laboral entre ambas y dejó en claro su desconcierto por la acusación. “Después yo me fui al streaming, la llamaron para trabajar, me preguntaron a mí y dije es espectacular y estuvo con nosotros. Cuando me paso de la mañana a la tarde, ella se fue con Laura (Ubfal). Así que no entiendo”, concluyó.

Anáma Ferreira y Ángel de Brito - A Flor Cabrera la llamé para desfilar - captura LAM

Cuál fue la inmediata reacción de Anamá Ferreira tras la expulsión de Carmiña Masi de Gran Hermano

La polémica en torno a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) continúa generando repercusiones y, en las últimas horas, Anamá Ferreira decidió meterse de lleno en el escándalo que estalló tras la expulsión de Carmiña Masi, la participante paraguaya que quedó fuera del reality luego de realizar un comentario racista sobre su compañera Jenny Mavinga. En ese contexto, la modelo y conductora brasileña no solo repudió lo ocurrido sino que también apuntó contra otro integrante de la casa y pidió que la producción tome medidas.

Todo se originó cuando comenzó a circular en redes sociales un video captado dentro del programa en el que Carmiña hacía un comentario que generó indignación inmediata entre los seguidores del ciclo. Si bien la frase no fue dicha directamente frente a Jenny Mavinga, sí se escuchó en presencia de otros participantes y rápidamente despertó una fuerte ola de críticas.

“Ay, la negra parece que recién la compraron y acaba de bajarse del barco”, lanzó la jugadora al referirse a su compañera, una frase que muchos consideraron profundamente discriminatoria. El fragmento se viralizó en cuestión de horas y provocó un amplio rechazo entre los fanáticos del reality.

Ante el repudio generalizado, la producción de Gran Hermano tomó una decisión contundente: expulsar a Carmiña Masi del juego por sus dichos. La sanción generó impacto entre los seguidores del programa y se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Sin embargo, para muchos espectadores el episodio no terminó con esa medida. Fue entonces cuando Anamá Ferreira intervino públicamente a través de su cuenta de X (ex Twitter) y señaló a Emanuel Di Gioia, otro de los participantes que estaba presente cuando se produjo la polémica frase.

TW Anamá Ferreira - pide expulsión Emanuel de GH

Según el video que se difundió en redes, el joven oriundo de San Martín reaccionó con risas ante el comentario de su compañera, un gesto que también generó cuestionamientos entre parte del público.

Frente a esa situación, Anamá expresó su postura sin vueltas y reclamó una sanción similar dentro del juego. “Tiene que mostrar el video en la casa y Emanuel tiene que ser expulsado también o a placa hasta el final del certamen”, escribió la modelo brasileña en su cuenta.

El mensaje no tardó en viralizarse y cosechó el apoyo de numerosos usuarios y seguidores del reality, quienes coincidieron en que la actitud del participante también debería tener consecuencias.

Mientras tanto, el episodio volvió a encender el debate entre los fanáticos de Gran Hermano, que en las últimas semanas ya había quedado en el centro de distintas controversias por comentarios discriminatorios dentro de la casa. En ese contexto, muchos usuarios comenzaron a reclamar nuevas medidas por parte de la producción para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.