“Buen día, mi hermosa princesa. Feliz aniversario. Te amo. 731 días, 731 rosas”, escribió Mauro junto a varios emojis de corazones y una rosa.

Además, el futbolista etiquetó a la China Suárez y dejó asentada la fecha de la celebración: “29.Nov.2026”.

El significativo detalle de Mauro Icardi al celebrar su aniversario con la China Suárez

Más allá del impresionante despliegue floral, uno de los detalles que más llamó la atención de la publicación fue la cantidad de días que Icardi mencionó en su dedicatoria.

De acuerdo con el mensaje del futbolista, la pareja celebra dos años de amor, lo que sitúa el inicio de su historia sentimental a fines de noviembre de 2024, antes de que ambos blanquearan públicamente su romance en enero de 2025.

Por otra parte, en la imagen se puede observar a la actriz leyendo atentamente varias hojas escritas a mano, cuyo contenido Icardi decidió mantener en la intimidad.

Así, en medio de las fuertes controversias que rodean a la pareja y del conflicto que el delantero mantiene con Wanda Nara, Mauro volvió a utilizar sus redes sociales para expresar públicamente su amor por la China Suárez y celebrar un nuevo aniversario juntos.