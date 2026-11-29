A través de Instagram, la pareja compartió el video de aquel instante y le dedicó unas sentidas palabras a la pequeña que viene en camino.

“Un día que vamos a guardar para siempre en nuestros corazones. La emoción, los nervios, las lágrimas y la felicidad de saber un poquito más de vos”, expresaron.

Y agregaron: “Qué hermoso es verte llegar a nuestras vidas y sentir cómo nuestra familia sigue creciendo. Tenés una hermanita que te espera con muchísimo amor y unos papás que ya sueñan con tenerte en sus brazos”.

“Gracias, Dios, por esta bendición tan grande y por permitirnos compartir este momento con las personas que amamos. Te esperamos con todo el amor del mundo, bebé”, cerraron.

El detalle de la fiesta de Tamara Báez que generó polémica en las redes sociales

Si bien la publicación superó los dos millones de reproducciones en pocas horas y recibió numerosas felicitaciones, hubo un detalle de la celebración que no pasó inadvertido entre los usuarios de Instagram.

El despliegue de pirotecnia que eligió la pareja para anunciar que espera una nena despertó cuestionamientos entre algunos seguidores.

“Habiendo tantas formas de festejar y eligieron tirar mil fuegos artificiales”, fue uno de los comentarios que recibió la influencer.

Sin embargo, muchos otros usuarios dejaron de lado la polémica y celebraron el presente sentimental y familiar de la ex de L-Gante.

“Felicidades a ambos, se viene otra princesa”, expresó una seguidora, mientras que otros destacaron la felicidad de Tamara en esta nueva etapa de su vida junto a Thiago Martínez.